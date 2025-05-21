Когда невозможное возможно : инструкция по обретению ресурсного состояния

О том, что такое ресурсное состояние и как оно достигается поговорили с Анастасией Ларченковой, психологом, сертифицированным коучем.

Что такое ресурсное состояние

Это состояние, в котором у вас есть силы находиться в реальности, контактировать с ней и успешно решать задачи из реального мира.

На уровне эмоций — это навык проживания эмоций в настоящем моменте, несмотря на их возможную болезненность. То есть обработка чувств. Не избегание, не заталкивание их на задворки сознания или в подсознание. Последнее влечет за собой формирование ложных убеждений, которые влияют на ваши решения и поведение в целом.

Ресурсное состояние — работа не только с мыслями, но и чувствами. Многие люди не проживают свои отрицательные эмоции. Они направляют внимание либо на материальные вещи (например, на заработок денег), либо на что-то позитивное в контексте продуктивности.

Однако в каждой эмоции спрятана энергия. Каждую эмоцию можно перевести во что-то отрицательное или положительное, это зависит от желания человека. Например, испытывая злобу, он может сделать очень много дел «вопреки». Поэтому каждую эмоцию необходимо направить на конкретную, точно сформулированную задачу. Именно так и формируется привычка находиться в ресурсном состоянии.

Признаки того, что человек не в ресурсе:

быстрая утомляемость и потеря интереса к чему угодно;

чувство опустошенности;

повышенная нервная возбудимость или, наоборот, апатия — крайности;

нехватка сил на дела, выполнение которых раньше давалось легко;

неспособность помогать близким, уделять им внимание и время;

нежелание начинать что-то новое.

Перечисленные симптомы могут оказаться предвестниками и более серьезной проблемы, например, депрессии. Поэтому нужно отслеживать свое состояние, чтобы вовремя предупредить полный упадок сил, и при необходимости обращаться за помощью.

Как достичь ресурсного состояния

Физические трюки. Самый простой и общий ответ — нужно вернуться в реальность. Начать можно с простых вопросов: «Чего я сейчас хочу?», «Что я чувствую в теле?», «Что-то болит, чешется?», «Может я хочу прилечь или наоборот встать, пробежаться?». Это упражнение (особенно если не объяснять его суть «испытуемому») дает удивительный результат. Когда мы обращаем внимание на свои желания в настоящем, мы легко покидаем «прекрасное/болезненное прошлое» и «тревожное будущее».

Такого эффекта можно достичь с помощью других упражнений. Для этого надо обеспечить прилив крови к тому участку тела, где у человека происходит зажим. Если где-то что-то побаливает или сдавливает, можно сделать физические упражнения, чтобы разогнать кровь (речь не о хронических заболеваниях). Так тоже повышается внутренний тонус.

Вот практики, которые вызывают прилив крови:

широкое зевание;

повороты головы в разные стороны;

потирание рук.

Психологические трюки. На уровне установок ресурсное состояние — это привычка считать трудности временными. Упражнения, с помощью которого это достигается моментально, конечно, нет. Для этого нужно уметь рефлексировать, заниматься самоанализом или ходить к психологу.

Со временем у человека исчезает парализующий страх (клинически он может проявляться в виде тревожного расстройства), а значит и не происходит блокировка эмоций. Не бояться жить и решать задачи из реального мира, потому что реальный мир не хороший и не плохой, а просто нейтральный - таковы твердые убеждения человека «в ресурсе». Хорошо или плохо вам могут делать другие люди или силы природы. А жизнь - это путь, в котором мы лавируем между препятствиями и наслаждаемся хорошим.

Кстати, в отличие от страха легкая и непродолжительная тревога положительно сказывается на организме: она поддерживает его в тонусе. Такая тревога помогает лучше концентрироваться. Многие пытаются избавиться от нее, но это неправильно. Переживайте, чтобы делать выводы.

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Записывайте свои эмоции

Отслеживание своих мыслей и чувств помогает человеку жить в гармонии с собой. Лучше сделать ведение записей привычкой. Отведите на это конкретное время в день и выберите уютное место, чтобы вы могли расслабиться и вас ничего не отвлекало.

Медитируйте

Сядьте на пол, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Старайтесь не отвлекаться на свои мысли и не заглушать их, позвольте им просто приходить и уходить. Новичкам достаточно нескольких минут, потом это их можно будет довести до 30. Главное — ориентироваться на чувство комфорта. Научно доказано, что регулярные медитации меняют наш мозг на физическом уровне. Благодаря им улучшается процесс обработки информации, потому что укрепляются связи между клетками мозга, увеличивается содержание серого вещества и снижается уровень беспокойства. Медитация «перезагружает» наш мозг.

Ведите дневник достижений и/или дневник благодарностей

Практика отличается от ведения простого дневника тем, что человек записывает события избирательно. Это должно быть что-то мотивирующее. Люди склонны запоминать плохой опыт. Задача таких дневников — фиксировать хорошее. Просто потому, что мы его упускаем.

Составляйте расписания

Дисциплина сделает из вас сверхчеловека, лучшую версию себя. Нужно правильно расставить приоритеты. Составьте подробное расписание на следующий день с вечера. Подпишите дедлайн для каждого важного дела. Можете использовать матрицу Эйзенхауэра, распределите дела по четырем ячейкам: «важное и срочное», «важное и несрочное», «неважное и срочное» и «неважное и несрочное». То, что окажется в последней ячейке, можно не делать вовсе. А вот то, что записано в «важном и срочном», лучше начать делать уже сейчас. Понимание, на что именно вы должны потратить время и силы, дает ощущение контроля над ситуацией, а значит, сосредоточенность и спокойствие.

Отдыхайте

Как бы это ни банально звучало. Дисциплина должна чередоваться с вознаграждением — отдыхом. Очень важно найти именно тот вид отдыха, который будет вас наполнять. Кто-то обожает бегать в парке, а кто-то хочет просто лечь на диван и посмотреть сериал. Кто-то мечтает выбраться за город, а кого-то не вытянешь из ванной ни за какие коврижки. Не стремитесь «попасть в тренды», отдыхайте не как модно, а как лучше для вас.

Экономьте и распределяйте

Наша энергия — наш ресурс. Можно получить больше энергии, а можно сократить ее расход — все как с деньгами. Не растрачивайте себя на людей, которые не близки вам по духу, на занятия, которые вас не вдохновляют. Не распыляйтесь на несколько задач. Доказано, что мультизадачность работает частично.

Хорошо питайтесь и спите

Улучшайте не только психологическое, но и физическое состояние. Пейте больше воды, ежедневно употребляйте пищу, содержащую клетчатку и омега-3, откажитесь от кофеина после полудня. Хорошее питание и здоровый сон — ключ к успеху.

Позитивное мышление и ресурсное состояние

Что касается позитивного мышления, я не совсем разделяю этот подход. Я склоняюсь к реалистичному мышлению и внутреннему оптимизму. Именно внутренний оптимизм дает возможность быть в моменте, не отрицать позитивными установками непозитивные факты, не делать вид, что все хорошо, а быть здесь и сейчас и решать проблемы. Создавать вокруг себя реальность, которая нас устраивает. Отнюдь не за счет формулировок, а за счет внутреннего адекватного оптимизма. «Я сделаю то, что могу. А то, что от меня не зависит, не должно выводить меня из равновесия».