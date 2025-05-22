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Минутное дело: как быстро и правильно почистить холодильник 0 351

Люблю!
Дата публикации: 22.05.2025
1001sovet
Минутное дело: как быстро и правильно почистить холодильник

Когда вы в последний раз тщательно чистили холодильник? Поскольку в нем всегда есть продукты, процесс очистки может быть хлопотным, но есть путь сделать его простым и логичным. РБК-Украина предлагает пошаговую инструкцию, которая превратит холодильник из грязного в безупречно чистый за считанные минуты.

Что вам понадобится

  • Щетка для катушек холодильника

  • Моющее средство для многих поверхностей

  • Сода для выпечки или другой поглотитель запаха для холодильников

  • Мешок для мусора

  • Губка с чистящей стороной для чистки

  • Жидкое моющее средство для посуды

  • Бумажные полотенца

  • Старая зубная щетка

  • Микрофибровая ткань

  • Дистиллированный белый уксус

Как быстро почистить холодильник

Помимо того, чтобы мгновенно убирать пролитые жидкости для предотвращения распространения бактерий, рекомендуется делать глубокую очистку холодильника примерно четыре раза в год - это отличная задача для выполнения при смене сезонов. Вот пошаговая инструкция, как сделать это за 20 минут.

Минуты 1-2

Выключите холодильник из розетки. Пройдитесь щеткой для катушек под нижней панелью холодильника (это прямоугольная панель прямо над полом), чтобы убрать пыль.

Минуты 3-7

Выньте все из холодильника. Выбросьте продукты, срок годности которых истек. Персмотрите стеклянные и пластиковые контейнеры.

Минуты 8-10

Выньте ящики и положите их в раковину. Почистите ящики губкой, теплой водой и жидким моющим средством для посуды. Дайте им высохнуть на воздухе.

Минуты 11-15

Распылите моющее средство на поверхности холодильника. Протрите стенки, затем каждую полку (не забывайте о швах полок и резиновом уплотнителе дверцы.) Используйте старую зубную щетку и спрей для очистки труднодоступных мест.

Минуты 16-17

Включите холодильник снова. Верните ящики на место. Положите продукты обратно, протирая банки и бутылки.

Минута 18

Добавьте поглотитель запахов, специально предназначенный для холодильников.

Минуты 19-20

Очистка внешней части холодильника.

Для эмалированной стали: используйте моющее средство для любых поверхностей и бумажные полотенца.

Для нержавеющей стали: смочите микрофибровую ткань дистиллированным белым уксусом и протрите по направлению волокон.

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#холодильник #домашние дела
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