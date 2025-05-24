Чего точно не стоит делать людям с повышенным давлением: 6 ошибок в лечении гипертонии

Некоторые очень популярные и распространенные способы лечить высокое давление приносят больше вреда, нежели пользы.
Высокое давление вредит всему организму, если его не лечить. Однако тема гипертонии окружена таким количеством мифов, что разобраться в ней бывает не так уж и просто.
Кардиолог Ирина Васильева в своем телеграм-канале описала, чего точно не стоит делать людям с повышенным давлением, чтобы быть здоровым и прожить как можно дольше.
Верить в индивидуальную норму
Есть люди, которые искренне считают, что в их случае повышенное давление можно считать нормой. Однако врачи предупреждают: риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается уже с уровня 115/70 мм рт. ст.
Использовать альтернативную медицину
Что только не пытаются использовать для лечения гипертонии! Всевозможные биодобавки, пиявки, сомнительное оборудование с маркетплейсов, аппаратные методики и даже чудо-браслеты.
Однако если у лекарств от гипертонии есть конкретная мишень воздействия, то те же пиявки просто высасывают кровь. Да, из-за потери крови давление немного упадет, но лишь на время.
Постоянно менять таблетки и врачей
Всем хочется быстрых результатов, поэтому велик соблазн скакать от препарата к препарату и от специалиста к специалисту.
Кардиолог напоминает: подбор терапии в некоторых случаях может занять 2-3 месяца. И это абсолютно нормально. Нужно запастись терпением.
Ничего не делать с образом жизни
Таблетки — это хорошо, однако лечение гипертонии также включает в себя коррекцию образа жизни. Вам придется изменить свой рацион, добавить больше физической активности. Это не менее важно, чем пить прописанные лекарства.
Использовать капельницы
Некоторые для борьбы с гипертонией периодически «прокапываются» в стационаре. Однако артериальную гипертензию не лечат с помощью внутривенных инфузий. Кроме того, такие эксперименты с собственным здоровьем могут очень дорого обойтись:
«Ковыряя вену не по делу, можно занести в кровоток стафилококки и заболеть страшной, потенциально смертельной болячкой — инфекционным эндокардитом», — пишет Васильева.
Пить аспирин
Особенно опасен этот препарат при неконтролируемой гипертонии. Есть риск, что после таблетки у вас откроется кровотечение.
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