Чего точно не стоит делать людям с повышенным давлением: 6 ошибок в лечении гипертонии

Некоторые очень популярные и распространенные способы лечить высокое давление приносят больше вреда, нежели пользы.

Высокое давление вредит всему организму, если его не лечить. Однако тема гипертонии окружена таким количеством мифов, что разобраться в ней бывает не так уж и просто.

Кардиолог Ирина Васильева в своем телеграм-канале описала, чего точно не стоит делать людям с повышенным давлением, чтобы быть здоровым и прожить как можно дольше.

Верить в индивидуальную норму

Есть люди, которые искренне считают, что в их случае повышенное давление можно считать нормой. Однако врачи предупреждают: риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается уже с уровня 115/70 мм рт. ст.

Использовать альтернативную медицину

Что только не пытаются использовать для лечения гипертонии! Всевозможные биодобавки, пиявки, сомнительное оборудование с маркетплейсов, аппаратные методики и даже чудо-браслеты.

Однако если у лекарств от гипертонии есть конкретная мишень воздействия, то те же пиявки просто высасывают кровь. Да, из-за потери крови давление немного упадет, но лишь на время.

Постоянно менять таблетки и врачей

Всем хочется быстрых результатов, поэтому велик соблазн скакать от препарата к препарату и от специалиста к специалисту.

Кардиолог напоминает: подбор терапии в некоторых случаях может занять 2-3 месяца. И это абсолютно нормально. Нужно запастись терпением.

Ничего не делать с образом жизни

Таблетки — это хорошо, однако лечение гипертонии также включает в себя коррекцию образа жизни. Вам придется изменить свой рацион, добавить больше физической активности. Это не менее важно, чем пить прописанные лекарства.

Использовать капельницы

Некоторые для борьбы с гипертонией периодически «прокапываются» в стационаре. Однако артериальную гипертензию не лечат с помощью внутривенных инфузий. Кроме того, такие эксперименты с собственным здоровьем могут очень дорого обойтись:

«Ковыряя вену не по делу, можно занести в кровоток стафилококки и заболеть страшной, потенциально смертельной болячкой — инфекционным эндокардитом», — пишет Васильева.

Пить аспирин

Особенно опасен этот препарат при неконтролируемой гипертонии. Есть риск, что после таблетки у вас откроется кровотечение.