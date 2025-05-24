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Гимнастика от акне: этот вид тренировок помогает очистить кожу от прыщей 0 425

Люблю!
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Гимнастика от акне: этот вид тренировок помогает очистить кожу от прыщей

Для того, чтобы вернуть коже чистоту и избавиться от воспалений, требуется не только усилить уход, но и изменить образ жизни. Наряду с чистым питанием уменьшить выраженность прыщей помогают занятия спортом, и в особенности этот вид практик.

Дерматологи не прекращают повторять, что работа над качеством кожи — это комплексный процесс, в котором одними кремами не обойтись. Для того, чтобы избавиться от воспалений и сбалансировать работу сальных желез, требуется ввести некоторые ограничения в питание: есть меньше сладостей, снеков и других переработанных продуктов. А еще необходимо следить за своим ментальным здоровьем: ведь повышение уровня гормона стресса кортизола сильно влияет на качество кожи.

Регулировать баланс кортизола помогают прогулки на свежем воздухе, полноценный сон, а также спортивные тренировки. Особенно хорошо в этом плане себя проявляют занятия йогой — ведь в них физическая нагрузка сочетается с медитативными практиками.

Помимо успокаивающего эффекта эксперты отмечают эффективность йоги вследствие обилия асан, которые практикуются в перевернутом виде. Подобные позы отлично влияют на кровообращение и обменные процессы в организме, что положительно сказывается на общем состоянии кожи.

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#акне #йога # красота
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