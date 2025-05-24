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Простой способ не поправиться в отпуске: учимся питаться по принципу радуги 0 589

Люблю!
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Простой способ не поправиться в отпуске: учимся питаться по принципу радуги

Лето, дача, шашлыки и долгожданный отпуск у моря так и манят нас дать слабину и вдоволь насладится всеми вкусностями теплого сезона. Однако если ты следишь за фигурой, хочешь безупречно выглядеть в бикини и надеешься без проблем влезть во все свои платья с прошлого года, набор даже пары-тройки лишних килограммов будет совсем не кстати.

Не хочешь придерживаться жесткой диеты и запрещать себе абсолютно все любимые продукты во время отдыха? Тогда выбирай более легкий и комфортный путь — построй свой летний рацион по принципу радуги. По мнению фитнес-тренера Марии Осипенко, именно этот способ поможет поддерживать фигуру в тонусе без стрессов для организма и сильных лишений.

Основу радужной диеты составляют овощи, фрукты и зелень, которых в летнее время, к счастью, в достатке. Именно они и послужат базой в рационе, в то время как дополнять их будет большое количество чистой воды, способствующей разгону лимфы.

«Питание должно быть выстроено по принципу радуги — с разнообразием фруктов и овощей в рационе. Старайтесь употреблять в пищу больше зелени — в ней содержится много полезных макроэлементов. И главное — не вините себя за срывы, будь то лишний десерт или кусок пиццы. Все это — дополнительный стресс, который отражается на состоянии здоровья, настроении. Съели лишнего — увеличьте время пешей прогулки или любой другой активности», — советуют фитнес-тренер в беседе с одним из российских изданий.

Осипенко также порекомендовала не забывать о физических нагрузках в период отпусков. Тебе совсем необязательно тренироваться в душном зале. В летнее время классический спорт могут заменить те же приятные прогулки на свежем воздухе, танцы или всего 15 минут плавания в день.

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#отпуск #лишний вес
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