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Тайна стиральной машины: куда исчезают носки? 0 408

Люблю!
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Тайна стиральной машины: куда исчезают носки?
ФОТО: depositphotos

Вы наверняка неоднократно замечали, что после стирки отсутствует один носок из пары. Где она может исчезать неизвестно, но в итоге остается много предметов без пары. Расскажем, куда исчезают носки.

Не стоит сразу винить домового, чаще всего носок может быть внутри других вещей. Но если при осмотре вы ее не обнаружили, можно поискать в предлагаемых местах, советует pixelinform.

Самые распространенные места для утраченных носков

  • Если один из носков "убежал" попробуйте поискать его между барабаном и внутренней стороной корпуса.

  • Изделие может застрять на дне бака.

  • Остаться в пространстве между барабаном и баком.

  • Влететь в сливную систему (патрубок, фильтр, насос, сливной шланг).

  • Быть внутри других вещей: рукавах, карманах или белье.

Как не потерять носки после стирки

  • Стирать руками.

  • Класть в специальный тканевый или сетчатый мешочек.

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#стирка #домашние дела
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