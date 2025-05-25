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Врачи уверены, что существует цвет счастья: какие же оттенки помогут нам всегда оставаться жизнерадостными? 0 1602

Люблю!
Дата публикации: 25.05.2025
Doctorpiter
Врачи уверены, что существует цвет счастья: какие же оттенки помогут нам всегда оставаться жизнерадостными?

Чувствуете себя подавленным или же радостным и счастливым? Присмотритесь к цветовой гамме интерьера вокруг вас! И это вовсе не эзотерика или иная псевдонаука: исследования ученых показали, что различные оттенки способны активировать разные участки мозга.

Окружающие цвета действительно могут существенно влиять на ваше настроение. Какие же цвета помогут нам всегда оставаться жизнерадостными?

Повышает давление

«При восприятии цвета сигналы поступают в гипоталамус, что влияет на наше настроение, вызывая выделение определенных гормонов, — сообщает доктор Тания Эллиотт. — Определенные цвета даже связаны с физиологическими изменениями, такими как повышение кровяного давления и обмен веществ».

Например, многочисленные исследования показывают, что зеленый цвет обладает успокаивающим эффектом. Одно исследование показало, что посещение зеленой среды в городе связано с понижением артериального давления и пульса.

Если хотите ощутить всплеск хорошего настроения, врачи советуют подумать о солнце и ромашках, потому что желтый и оранжевый цвета отвечают за счастье. Особенно сильно желтый цвет ассоциируется с весельем и удовлетворенностью жизнью. Это объясняется тем, что подобные цвета в человеческом сознании связаны с чем-то приятным уже много лет, а также с особой реакцией нервной системы на эти оттенки, которая пока еще недостаточно изучена учеными.

Хороший пример ассоциации желтого с позитивом — старый добрый смайлик от графического дизайнера Харви Болла, созданный в 1960-х, чтобы поднять моральный дух сотрудников страховой компании. Судя по тому, что впоследствии желтая улыбающаяся рожица легла в основу целой индустрии эмодзи, моральный дух это незатейливое изображение подняло не только работникам той корпорации. Исследование Университета Южного Манчестера показало, что счастливые люди склонны выбирать желтый цвет для описания своих чувств, тогда как депрессивные или тревожные люди выбирают серый.

Как использовать желтый и оранжевый для настроения

Итак, мы выяснили, что настроение нам могут поднять желтые и оранжевые тона. Как их использовать, чтобы чувствовать себя счастливее?

По словам Тании Эллиот, особых ограничений по применению этих оттенков нет. Можно носить одежду этих цветов, использовать желтый и оранжевый в рисунках, любоваться на желтые тюльпаны на дачном участке или чаще встречать восход и закат солнца — это, кстати, особенно способствует повышению уровня гормона счастья дофамина в крови.

В TikTok это уже успели сделать трендом: там пользователи специально ярко одеваются, чтобы чувствовать себя счастливыми. Да и до изобретения Интернета дизайнеры неоднократно подмечали, что часто для смены настроения женщине достаточно переодеться.

А еще есть любопытный пример использования ярких цветов в интерьере. Во времена Первой мировой войны дизайнер Говард Кемп Проссор спроектировал в одной из лондонских больниц палату с голубым потолком, зеленым полом и желтыми стенами. В итоге врачи того госпиталя отметили, что хотя на сам результат лечения это особенно не влияло, но находиться в этом помещении и докторам, и пациентам стало значительно приятнее.

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#счастье #цвета
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