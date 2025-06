Марио Бьонди выступит на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025: торжество голоса, соула и элегантности

Родившийся в Катании, Сицилия, под именем Марио Ранно, Бьонди с юных лет был окружён музыкой благодаря отцу, певцу Стефано Бьонди. Его узнаваемый баритон, любовь к соулу, джазу и фанку помогли ему построить международную карьеру, объединившую винтажное звучание с современным стилем. Прорывом стала композиция “This Is What You Are”, выпущенная в Японии и впоследствии открытая европейской публике благодаря легендарному диджею BBC Radio 1 Норману Джею. С тех пор артист выступал с такими мэтрами, как Рэй Чарльз, Чака Хан, Берт Бакарак, Incognito и The Crusaders.

Дискография Марио включает платиновые альбомы Handful of Soul, If, Sun, Romantic и другие. Он выступал в лучших концертных залах мира — от Royal Albert Hall в Лондоне до Kennedy Center в Вашингтоне. Уникальное сочетание классического соула и итальянской изысканности сделало его голос — и образ — узнаваемыми по всему миру.

Его последний проект Crooning Undercover, выпущенный в 2023 году, представляет собой современное переосмысление джазовых и эстрадных стандартов, исполненное в сопровождении 19 музыкантов оркестра. За два года программа охватила более 22 стран и более 100 концертов, подтвердив статус Бьонди как одного из самых востребованных артистов Европы.

Лайма Вайкуле, муза фестиваля, с воодушевлением отмечает: «Марио — это не просто выдающийся вокалист, это настоящее событие. Его харизма, глубина исполнения и искренность моментально находят отклик у публики. Мы гордимся тем, что он будет с нами в Юрмале».

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala с 2015 года стал неотъемлемой частью летней музыкальной культуры Латвии. Уникальное сочетание живого оркестрового звучания, тщательно продуманной программы и звёздных исполнителей из разных стран делает его особенным местом встречи для настоящих ценителей музыки.