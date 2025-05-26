Baltijas balss logotype

Марио Бьонди выступит на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025: торжество голоса, соула и элегантности 0 182

Люблю!
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Марио Бьонди выступит на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025: торжество голоса, соула и элегантности

Организаторы фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 с радостью сообщают, что к числу звёздных участников этого года присоединится выдающийся итальянский соул- и джаз-исполнитель Марио Бьонди. Его выступление состоится 25 июля на сцене легендарного концертного зала «Дзинтари» в Юрмале, где фестиваль пройдёт с 25 по 27 июля. Выступление Марио Бьонди обещает стать одним из ярчайших моментов музыкального уикенда.

Родившийся в Катании, Сицилия, под именем Марио Ранно, Бьонди с юных лет был окружён музыкой благодаря отцу, певцу Стефано Бьонди. Его узнаваемый баритон, любовь к соулу, джазу и фанку помогли ему построить международную карьеру, объединившую винтажное звучание с современным стилем. Прорывом стала композиция “This Is What You Are”, выпущенная в Японии и впоследствии открытая европейской публике благодаря легендарному диджею BBC Radio 1 Норману Джею. С тех пор артист выступал с такими мэтрами, как Рэй Чарльз, Чака Хан, Берт Бакарак, Incognito и The Crusaders.

Дискография Марио включает платиновые альбомы Handful of Soul, If, Sun, Romantic и другие. Он выступал в лучших концертных залах мира — от Royal Albert Hall в Лондоне до Kennedy Center в Вашингтоне. Уникальное сочетание классического соула и итальянской изысканности сделало его голос — и образ — узнаваемыми по всему миру.

Его последний проект Crooning Undercover, выпущенный в 2023 году, представляет собой современное переосмысление джазовых и эстрадных стандартов, исполненное в сопровождении 19 музыкантов оркестра. За два года программа охватила более 22 стран и более 100 концертов, подтвердив статус Бьонди как одного из самых востребованных артистов Европы.

Лайма Вайкуле, муза фестиваля, с воодушевлением отмечает: «Марио — это не просто выдающийся вокалист, это настоящее событие. Его харизма, глубина исполнения и искренность моментально находят отклик у публики. Мы гордимся тем, что он будет с нами в Юрмале».

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala с 2015 года стал неотъемлемой частью летней музыкальной культуры Латвии. Уникальное сочетание живого оркестрового звучания, тщательно продуманной программы и звёздных исполнителей из разных стран делает его особенным местом встречи для настоящих ценителей музыки.

Читайте нас также:
#концерт #культура
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 485
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 433
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 189
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 468
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 267
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 168
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 189
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео