Как почистить стиральную машину в домашних условиях?

Если выстиранное белье имеет неприятный запах или покрывается странными пятнами, значит, пришло время чистить стиральную машину. В процессе эксплуатации в ней могут скапливаться грязь, накипь и плесень, которые снижают качество стирки, портят одежду, а иногда приводят к поломке техники. Решить проблему можно без привлечения мастера. В статье мы расскажем, как правильно выполнить чистку подручными средствами.

Чистка от запахов, грибка и плесени

Грибки относятся к патогенным микроорганизмам, которые не просто портят одежду, но и негативно отражаются на здоровье. Они могут развиваться внутри шлангов, уплотнителей, позади барабана и в других местах стиральной машины, где сохраняется влажная и теплая среда. Избавиться от грибков и плесени можно при помощи соды, уксуса или хлора.

Использование кальцинированной соды

Очистка от плесени требует комплексного подхода. Первым делом следует удалить все следы грибка, а затем воспользоваться кальцинированной содой:

Смешайте ее с водой в равных пропорциях до сметанообразного состояния.

Распределите смесь по поверхности машинки с акцентом на барабан, лоток для порошка, уплотнительные резинки.

Оставьте кашицу на несколько часов.

Воспользуйтесь влажной губкой, чтобы убрать соду вместе с грибком.

Очистка хлоркой и уксусом

Часто споры грибков располагаются в труднодоступных местах, которые сложно очистить содой. В таком случае можно поступить следующим образом:

Залейте в лоток для порошка любое чистящее средство с содержанием хлора. Достаточно будет влить 1 л вещества.

Установите на машине наиболее продолжительную программу (к примеру, «Замачивание»). Задайте самую высокую температуру нагрева воды.

Запустите машину без вещей.

После завершения цикла влейте в лоток уксусный раствор (из расчета 3 ст. л. уксуса на 100 мл воды).

Включите режим «Полоскание».

Очищение стиральной машины от загрязнений

Появление грязных разводов на одежде после стирки указывает на загрязнение внутренних деталей машины. Очистить грязь можно механически или при помощи опции самоочистки.

Механическим путем

Очистка стиральной машины механическим способом выполняется так:

Перекройте подачу воду в технике.

Найдите фильтр сливного насоса, снимите с него крышку и достаньте из отверстия все загрязнения.

Выполните очистку фильтра заливного шланга, который расположен с задней стороны машинки. Отделите заливной шланг, извлеките фильтр и почистите его щеткой.

Установите все детали на место.

При помощи самоочистки

Некоторые современные машины наделены функцией самоочистки, которая активируется на панели управления. Прежде чем запустить ее, купите специальное средство для очищения машинок-автоматов и влейте его в отделение для порошка, а затем – внутрь барабана. Подключите опцию самоочистки, дождитесь завершения цикла и запустите «Полоскание».

Чистка уплотнителя

Большие объемы грязи скапливаются на уплотнителе, который размещается по периметру люка. Почистить его можно таким образом:

Приготовьте раствор из одинаковых пропорций воды и соды.

Нанесите его на губку.

Оттяните край уплотнителя и протрите губкой внутреннюю часть.

Удалите остатки соды водой.

Как удалить накипь

Стирка при высоких температурах приводит к образованию накипи, которая способна повлечь за собой поломку машины. Убрать ее можно лимонной кислотой или уксусом с содой.

С помощью лимонной кислоты

Лимонная кислота отличается мягкостью и не вредит хрупким деталям стиральной машины. Чтобы удалить накипь, используйте ее таким образом:

Промойте лоток для порошка любым средством для мытья посуды. Протрите насухо.

Засыпьте в лоток 4–5 упаковок лимонной кислоты.

Установите наиболее долгий режим работы машинки с самой высокой температурой.

Запустите технику. После окончания цикла отройте люк для проветривания.

Содой и уксусом

Совместное действие соды и уксуса позволяет быстро убрать накипь на деталях. Чтобы почистить машинку, пройдите следующие шаги:

Смешайте 5 ст. л. пищевой соды с 100 мл теплой воды. Влейте раствор в отделение для порошка.

Залейте 0,5 л 9%-ного уксуса в барабан. Вместе уксуса можно использовать уксусную эссенцию, которую смешивают с водой в соотношении 1:7.

Выберите самую продолжительную программу стирки, запустите машинку.

После завершения цикла залейте в лоток для порошка немного моющего средства для посуды, запустите дополнительную стирку.

Повторяйте перечисленные действия каждые 2–3 месяца.

Любая стиральная машинка нуждается в полноценном уходе. Простые средства для чистки, описанные в этой статье, помогут удалить загрязнения, избавиться от запаха прелости и сохранить чистоту выстиранного белья.