7 вещей, которые должны быть у всех, кто делает маникюр дома

Представь, что сейчас вечер пятницы, и тебе не надо ни ложиться обязательно до одиннадцати, ни куда-то идти. Почему бы не достать пилочку для ногтей, флакончик любимого лака и не выбрать новый ромком или детектив, который ты давно собиралась посмотреть? Результат — не просто хорошо проведенное время, но и роскошные ногти, которыми ты будешь любоваться всю следующую неделю.

Мастер маникюра Джесс Браш всегда относилась к домашнему маникюру как к удовольствию — возможно, это и сделало ее страницу в социальных сетях популярной. Джесс не любит гели и использует только обычные лаки и дает советы о том, как ухаживать за ногтями, если ты не хочешь ходить в салон. Вот какие аксессуары, по мнению Браш, нужны, чтобы получить от маникюра максимум удовольствия.

Стеклянная пилочка

Первое, что советует сделать Джесс, — это заменить обычную пилку на стеклянную или хрустальную. «Они изготавливаются из высококачественного закаленного стекла и благодаря своей мягкой зернистости уменьшают ломкость ногтей и препятствуют их расслоению, — говорит Браш. — Стеклянную пилочку проще контролировать: вы можете надавить и снять больше ногтя или выполнить тонкую работу. К тому же ее проще чистить, и она прослужит дольше».

Средство для снятия лака без ацетона

Ацетон — мощный растворитель, который действует быстро и эффективно. Однако одновременно он обезвоживает кожу и ногти, делая пластины хрупкими и ломкими. Средства без ацетона содержат более мягкие ингредиенты (например, этилацетат) и увлажнители (такие как глицерин), которые помогают справиться с обезвоживанием. «Помимо этого, подобные продукты лучше подходят людям с чувствительной кожей или склонным к аллергии», — добавляет Джесс.

Совет профессионала: какую бы жидкость для снятия лака ты не выбрала, обязательно мой после ее использования руки. «Многие этого не делают, а зря — говорит Браш. — Даже незначительные остатки могут вызывать раздражение — у меня, например, начинает болеть область пальцев вокруг пластин».

Лак нейтрального цвета

«Вам надо найти свой, который хорошо подходит к тону вашей кожи и легко наносится. Такое покрытие понадобится, если вы решите походить какое-то время с "голыми" ногтями, которые выглядят здоровыми и ухоженными, или сделать классический французский маникюр, для которого нужна нюдовая база», — говорит Джесс.

Быстросохнущий финиш

«Никогда не поддавайтесь искушению отказаться от финиша, чтобы быстрее закончить маникюр — это шаг, который продлевает жизнь покрытию, предотвращая сколы и выцветание. Я отдаю предпочтение быстросохнущим топам — они экономят время и, как правило, больше блестят», — говорит Джесс.

Масло для кутикулы

«Масло для кутикулы следует использовать каждый день, поэтому важно найти то, которое вам нравится. Подумайте о предпочитаемой системе нанесения — существуют средства с пипетками, кисточками и в виде роллеров. Выберите нужный аромат — цветочный, травяной или нейтральный. Чем больше вам нравится масло, тем выше шанс, что вы будете доставать его не только каждый вечер, но и в течение дня», — объясняет Браш.

Крем или лосьон для рук

По мнению Джесс, регулярное применение крема для рук — еще одна ключевая составляющая процедуры по уходу за ногтями. Блогер советует не жалеть времени и тщательно втирать его в каждое ногтевое ложе. «Как только я начала это делать, то заметила, насколько лучше стали выглядеть ногти», — говорит она.

Филлер для ногтей

Это средство для мгновенного укрепления ногтей следует использовать только по мере необходимости. «Злоупотребление филлером сделает пластины сухими и ломкими. Но если вы восстанавливаете их после геля или акрила, этот продукт вам пригодится», — говорит Джесс.