Витать в облаках: почему важно мечтать даже о самом несбыточном

Некоторым детям родители с самого детства запрещали витать в облаках: мол, какой смысл, только время зря теряешь! Но на самом деле мечтать полезно для психики, говорит эксперт.

«Жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту» — это довольно известная цитата Сергея Довлатова из его книги «Зона». Автор доказывает, что у любого человека, независимо от его социального статуса, образования и других важных факторов, есть мечты. У некоторых людей они совсем маленькие, ничего грандиозного. Другие же грезят о славе, больших деньгах, путешествиях.

Психологи заверяют: мечтать важно, даже если вы знаете, что желание не осуществится.

Эксперт: Виктория Дмитриева, социолог, семейный психолог

«Есть достаточно желаний, которые так и не сбылись, хотя я очень сильно этого хотела! И не просто хотела, а прикладывала все возможные усилия», — делится опытом психолог.

Так почему же всем нам необходимо мечтать? Есть как минимум две причины!

Мечты дают энергию

Когда мы представляем нашу цель или в красках рисуем себе исполнение мечты, то нервная система производит больше энергии, потому что хочет этого достичь, говорит Виктория Дмитриева. Внутри вас словно зажигается волшебная лапочка, которая освещает путь.

Неосознанно вы начинаете вкладываться в достижение цели. Хандра отходит на второй план, зато приходит вдохновение, рождаются новые идеи. Жизнь начинает меняться, а вы становитесь более энергичным и включенным во все важные процессы человеком.

Цель формирует личность

Да, не всем мечтам суждено сбываться. Например, вы можете так и не полететь в космос, потому что элементарно не позволяет здоровье.

«Однако усилия, которые вы приложите, энергия, которая у вас появится, сформирует из вас личность, которая легко придет к другим своим мечтам и целям», — заверяет психолог.

Посмотрите на свои мечты под другим углом. Наши желания способны формировать цели на будущее. Пока человек мечтает, он живет, думает о том, что ему хочется.

Только старики уже не грезят и не витают в облаках: они живут прошлым, вспоминая самые хорошие моменты. Поэтому, если вы хотите продлить себе ощущение молодости, обязательно мечтайте и ставьте цели, заключила эксперт.

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