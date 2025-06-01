Baltijas balss logotype

Витать в облаках: почему важно мечтать даже о самом несбыточном 0 251

Люблю!
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Витать в облаках: почему важно мечтать даже о самом несбыточном
ФОТО: depositphotos

Некоторым детям родители с самого детства запрещали витать в облаках: мол, какой смысл, только время зря теряешь! Но на самом деле мечтать полезно для психики, говорит эксперт.

«Жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту» — это довольно известная цитата Сергея Довлатова из его книги «Зона». Автор доказывает, что у любого человека, независимо от его социального статуса, образования и других важных факторов, есть мечты. У некоторых людей они совсем маленькие, ничего грандиозного. Другие же грезят о славе, больших деньгах, путешествиях.

Психологи заверяют: мечтать важно, даже если вы знаете, что желание не осуществится.

Эксперт: Виктория Дмитриева, социолог, семейный психолог

«Есть достаточно желаний, которые так и не сбылись, хотя я очень сильно этого хотела! И не просто хотела, а прикладывала все возможные усилия», — делится опытом психолог.

Так почему же всем нам необходимо мечтать? Есть как минимум две причины!

Мечты дают энергию

Когда мы представляем нашу цель или в красках рисуем себе исполнение мечты, то нервная система производит больше энергии, потому что хочет этого достичь, говорит Виктория Дмитриева. Внутри вас словно зажигается волшебная лапочка, которая освещает путь.

Неосознанно вы начинаете вкладываться в достижение цели. Хандра отходит на второй план, зато приходит вдохновение, рождаются новые идеи. Жизнь начинает меняться, а вы становитесь более энергичным и включенным во все важные процессы человеком.

Цель формирует личность

Да, не всем мечтам суждено сбываться. Например, вы можете так и не полететь в космос, потому что элементарно не позволяет здоровье.

«Однако усилия, которые вы приложите, энергия, которая у вас появится, сформирует из вас личность, которая легко придет к другим своим мечтам и целям», — заверяет психолог.

Посмотрите на свои мечты под другим углом. Наши желания способны формировать цели на будущее. Пока человек мечтает, он живет, думает о том, что ему хочется.

Только старики уже не грезят и не витают в облаках: они живут прошлым, вспоминая самые хорошие моменты. Поэтому, если вы хотите продлить себе ощущение молодости, обязательно мечтайте и ставьте цели, заключила эксперт.

doctorpiter

Читайте нас также:
#мечта
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 318
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 486
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 434
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 252

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 134
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 191
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 217
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 477
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 271
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 169
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 134
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 191
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 217

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео