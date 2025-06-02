Этот полезный творог: как распознать правильный продукт

Как здорово на завтрак сделать ароматные золотистые сырники — их едят с удовольствием и вечно спешащие взрослые и привередливые дети, которым не так-то легко угодить. Но что делать, если вместе румяных красивых «плюшек» на сковороде оказывается непонятная жидкая масса со странным запахом?

Ничего не делать, выкидывать, увы, и делать оперативно что-то другое. А на будущее учитывать, что творог очень легко подделать и тщательнее выбирать его при покупке. О том, как не промахнуться с выбором, рассказала нутрициолог Елена Мухина. И поделилась секретами и лайфхаками, которые подойдут всем.

Польза творога

Творог — один из тех продуктов, который с детства закладывает в организм фундамент здоровья. Он богат легкоусвояемым белком, кальцием и витаминами группы B. Особенно полезен детям, подросткам, беременным и всем, кому важна крепкая костная система и здоровая кожа.

Помимо укрепления костей, творог помогает нормализовать обмен веществ, поддерживает работу нервной системы, способствует регенерации тканей и даже участвует в синтезе гормонов. Диетологи отмечают: регулярное потребление хорошего творога помогает справляться с усталостью, поддерживать иммунитет и дольше сохранять мышечный тонус.

Проверка водой

Размешайте ложку творога в теплой воде. Натуральный растворится, и вода станет молочной. «Если на дне останется мутный осадок или слизь — перед вами явно не натуральный продукт из молока от настоящей коровы, а чья-то химическая фантазия. Замешанная на крахмале», — утверждает эксперт.

Уксусный тест

Капните немного столового уксуса или лимонного сока. Закипело? Признак однозначный: в твороге точно есть сода или другие добавки. Натуральный творог такой эффект не дает.

Бумажная проба

Нанесите каплю творога на бумагу и дайте высохнуть. «Если пятно стало прозрачным или слегка желтоватым — все в порядке, смело покупайте продукт. А вот если белое, плотное, как корректор — это признак наличия внушительного процента крахмала в составе, откажитесь от приобретения», — советует нутрициолог.

Пахнет или нет

У настоящего творога едва уловимый кисломолочный аромат. А если запах отсутствует вовсе — возможно, перед вами стерильный «продукт» из порошка. Особого вреда не принесет, но и польза для здоровья окажется сомнительная.

Консистенция

Настоящий творог немного рыхлый, с неоднородной текстурой. Слишком гладкий и пластилиновый — скорее всего, с загустителями. Натуральный творог может быть не таким белоснежным и не таким «удобным» для сырников, зато дает организму реальную пользу, а не иллюзию завтрака «для здоровья».

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