«Извини меня!» Как правильно просить прощения

«Прости меня»… казалось бы, произнести эту фразу так просто. Но почему извиниться порой не получается? И мелкая ссора приводит к разлуке на всю жизнь. Но если не осознал своей вины, стоит ли извиняться просто для того, чтобы вокруг не витало напряжение? Эксперты помогут разобраться.

Принцип действия

Зачастую при ссоре есть чувство вины, которое не всегда осознается. Именно оно и становится препятствием для того, чтобы попросить прощения.Мы в тайне, даже от самих себя, боимся, что человек не станет разговаривать с нами и отвергнет любые наши слова. Не нужно этого бояться — необходимо действовать.

«Просить прощения, если виноват, очень трудно, но необходимо, как чистить зубы или здороваться со знакомыми. Главное, не ждать, что после этого на тебя посыплются блага. Просить прощения трудно потому, что боишься быть отвергнутым, потому что тебя могут не понять. Но сам факт того, что ты просишь прощения — твоя маленькая победа над собой. А если тебя простили — это вдвойне победа», — комментирует Светлана Дьячкова, семейный психолог.

В корне дела: с доставкой или лично

Нам часто бывает сложно признать свою вину. Многим людям кажется, что это унижает их, делает уязвимыми и зависимыми. Включается механизм защиты самооценки. Человек стремится оправдать себя. Но прощение — это не милостыня. Извиняясь, ты показываешь тем самым, что твой близкий значим для тебя.

Можно ли просить прощения по SMS или в письме, если лично трудно это сделать? «Даже понимая необходимость попросить прощения, мы порой не можем найти в себе силы признать свою неправоту, посмотрев человеку в глаза, — говорит Светлана Дьячкова. — Но это не повод ждать, когда конфликт разрешится сам по себе. Попробуйте написать письмо! Это проще потому, что на бумаге извинения даются куда легче, чем в устном. Ведь часто заготовленный (и даже заученный!) заранее текст может звучать глупо или фальшиво. Во время написания письма у вас будет время обдумать и взвесить каждое слово».

«Попросить прощения письменно гораздо лучше, чем не просить его вообще, — считает Анна Федерова, практикующий психолог, ведущая психологических тренингов. — Но в этом случае нужно быть осторожными в формулировках. Письменная речь лишена эмоциональности, поэтому со стороны человека, который читает ваше письмо, могут возникнуть некоторые недопонимания. Старайтесь обдумывать свои слова и по возможности расписать то, что вы чувствуете».

Иногда легче попросить прощения по SMS или в письме. Лучше так, чем никак. Однако не стоит рассчитывать, что подобное извинение сделает отношения более близкими. Человек получил SMS или письмо, ответил, что «ничего страшного» или «уже забыли», а на самом деле эмоции не были высказаны, не было ощущения, что тебя поняли, и значит, в следующий раз не поступят точно так же. Вы до конца выяснили, что именно обидело человека, какие именно слова или действия? Во многом мы проецируем свои чувства и эмоции на других, думаем, что понимаем человека, на самом деле имеем дело только с самим собой. Это трудно, но все же лучше выяснить, что именно создало такую ситуацию, чтобы не повторить ее в будущем»

Решение проблемы: будьте искренни

Извиняться надо чаще: это своеобразная культура общения. И улыбайтесь! Приятная улыбка и ваше извинение разрядят любую конфликтную ситуацию. Но не употребляйте слово «извините» в возвратной форме, т. е. не говорите — «извиняюсь». Очень важно то, как вы преподнесете свое извинение: не следует небрежно, как бы невзначай бросать «Прости!». В этом случае вы можете только усугубить обиду.

Разрядка напряженности полезна. Однако если человек, которому вы нанесли обиду, поймет, что ваша просьба о прощении носит формальный характер, вряд ли он действительно простит вас. Можно бесконечно повторять свои извинения, но другому от них не станет лучше. Отношения «дадут трещину». Искреннее извинение — искреннее прощение. Попытайтесь честно поговорить с человеком, выяснить, на что он обижается. Возможно, у него просто сложилось неверное представление о ваших мыслях и намерениях.