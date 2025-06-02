Прогноз геомагнитных бурь на 2-4 июня — мощный шторм продолжается

Как и ожидалось, 1 июня на Земле началась мощная магнитная буря — самая сильная из всех, что наблюдались в 2025 году. Буря вызвана серией вспышек, порожденных солнечным пятном AR4100, и не закончится в ближайшее время.

Интенсивность явления достигла восьми баллов, и это далеко не предел.

Геомагнитный импульс сохранится на уровне пяти баллов. Пик активности ожидается с полуночи до 10 часов утра. При этом атмосферное давление опустится ниже нормы, а вот магнитосфера будет возбужденной.

Сложнее всего придется метеозависимым и людям, страдающим хроническими заболеваниями. Они столкнуться с сильными головными болями и бессонницей. Также повышается риск развития инфарктов и инсультов.

Аналитики NOAA США уверены, что 2 июня геомагнитная буря растянется на весь день. Ее сила будет варьироваться от классов G3 и G4 в начале дня до класса G2 ближе к концу дня; G4 это предмаксимальный класс силы геомагнитных бурь.

Если предположения аналитиков верны, то 2 июня может стать самым неспокойным (с геомагнитной точки зрения) днем 2025 года.

По прогнозам, уже 3 июня на планету обрушится новая магнитная буря.

Геомагнитная буря такой силы будет ощутима для метеозависимых людей, и для техники. Возможно, из-за временного расширения атмосферы спутникам придется корректировать орбиты, у систем энергоснабжения может ложно срабатывать защита, вызывая их отключение от сети.

Кроме того, на Земле будет наблюдаться радиационный шторм. Он может ухудшить работу радиосвязи в приполярных регионах, пилоты и пассажиры самолетов могут получить повышенные дозы радиации; впрочем, излучение не достигнет действительно опасного уровня.

Пока невозможно сказать, закончится ли геомагнитная буря 3 июня. Актуальная модель распространения солнечного ветра рисует очень широкий фронт заряженных частиц, есть вероятность, что магнитосфера Земли стабилизируется не раньше 4 июня.

Магнитная буря 2 июня 2025 года считается самой мощной за последние годы.