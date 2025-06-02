Baltijas balss logotype

Прогноз геомагнитных бурь на 2-4 июня — мощный шторм продолжается 0 367

Люблю!
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Прогноз геомагнитных бурь на 2-4 июня — мощный шторм продолжается

Как и ожидалось, 1 июня на Земле началась мощная магнитная буря — самая сильная из всех, что наблюдались в 2025 году. Буря вызвана серией вспышек, порожденных солнечным пятном AR4100, и не закончится в ближайшее время.

Интенсивность явления достигла восьми баллов, и это далеко не предел.

Геомагнитный импульс сохранится на уровне пяти баллов. Пик активности ожидается с полуночи до 10 часов утра. При этом атмосферное давление опустится ниже нормы, а вот магнитосфера будет возбужденной.

Сложнее всего придется метеозависимым и людям, страдающим хроническими заболеваниями. Они столкнуться с сильными головными болями и бессонницей. Также повышается риск развития инфарктов и инсультов.

Аналитики NOAA США уверены, что 2 июня геомагнитная буря растянется на весь день. Ее сила будет варьироваться от классов G3 и G4 в начале дня до класса G2 ближе к концу дня; G4 это предмаксимальный класс силы геомагнитных бурь.

Если предположения аналитиков верны, то 2 июня может стать самым неспокойным (с геомагнитной точки зрения) днем 2025 года.

По прогнозам, уже 3 июня на планету обрушится новая магнитная буря.

Геомагнитная буря такой силы будет ощутима для метеозависимых людей, и для техники. Возможно, из-за временного расширения атмосферы спутникам придется корректировать орбиты, у систем энергоснабжения может ложно срабатывать защита, вызывая их отключение от сети.

Кроме того, на Земле будет наблюдаться радиационный шторм. Он может ухудшить работу радиосвязи в приполярных регионах, пилоты и пассажиры самолетов могут получить повышенные дозы радиации; впрочем, излучение не достигнет действительно опасного уровня.

Пока невозможно сказать, закончится ли геомагнитная буря 3 июня. Актуальная модель распространения солнечного ветра рисует очень широкий фронт заряженных частиц, есть вероятность, что магнитосфера Земли стабилизируется не раньше 4 июня.

Магнитная буря 2 июня 2025 года считается самой мощной за последние годы.

Читайте нас также:
#магнитные бури
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 324
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 496
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 440
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 256

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 153
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 242
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 539
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 296
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 185
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 153
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 213
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 242

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео