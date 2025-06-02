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Тошнота и слабость после еды: причины возникновения и как с этим справиться 0 306

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Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Тошнота и слабость после еды: причины возникновения и как с этим справиться

В процессе употребления пищи человек получает все необходимые вещества, чтобы зарядиться энергией и чувствовать себя бодро. Как ни странно, но у некоторых людей возникает слабость после еды. Почему же происходит все наоборот? Является ли это поводом для обращения к врачу?

Причины слабости после еды

У многих людей после приема пищи возникает усталость или тошнота. Такие симптомы могут появиться при некоторых болезнях. Либо это просто побочная реакция организма на съеденные продукты. А для некоторых это норма.

Поводом для волнения должно стать появление тошноты и ощущения слабости после каждого приема пищи. Если такое случилось один раз, то, скорее всего, никакой серьезной причины для этого не существует.

Причинами плохого самочувствия после еды могут стать:

  • Употребление трудноусвояемой пищи. Это приводит к появлению слабости и легкой тошноты, которая возникает при повышенном давлении в тонком кишечнике из-за поступления тяжелой еды.

  • Большие затраты энергии на процесс пищеварения. В результате этого возникает усталость.

  • Поступление достаточного уровня глюкозы в кровь. Если человек голодный, мозг вырабатывает специальное вещество — орексин, которое способствует бодрости. При употреблении пищи повышается уровень глюкозы. Из-за этого выработка орексина прекращается, человека клонит в сон.

  • Прием медикаментов. Из-за употребления лекарственных препаратов могут возникнуть тошнота и слабость после еды.

  • Переедание или голодание.

  • Употребление сладкого натощак.

  • Беременность.

  • Последствие перенесенной операции на желудке.

  • Нарушение работы эндокринной системы.

Кроме тошноты или слабости иногда возникают и другие симптомы, например, рвота и боли в животе. Это уже признаки нарушения работы органов ЖКТ. В этом случае нужно пройти медицинское обследование.

Как бороться с тошнотой и слабостью после еды?

Чтобы помочь организму справиться с перевариванием пищи, нужно придерживаться углеводной диеты и употреблять меньше жиров. После еды желательно прилечь отдохнуть.

Если вы хотите уменьшить вероятность появления тошноты после приема пищи, старайтесь:

  • есть небольшими порциями;

  • не запивать еду водой;

  • не есть сладкого и не пить кофе натощак.

При первых признаках тошноты нужно выпить 15 капель настойки мяты, растворенных в воде, или съесть пол-лимона.

Если пища не успевает перевариться и поступает в кишечник, резкая слабость после еды может возникнуть даже при употреблении небольшой порции. Именно поэтому, прежде чем предпринимать какие-либо меры, нужно выяснить причину плохого самочувствия.

Тошнота и слабость после употребления пищи чаще всего становятся признаком неправильного питания. Чтобы избавиться от такого состояния, необходимо соблюдать режим, регулярно питаться и не переедать.

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#еда #здоровье
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