Тошнота и слабость после еды: причины возникновения и как с этим справиться

В процессе употребления пищи человек получает все необходимые вещества, чтобы зарядиться энергией и чувствовать себя бодро. Как ни странно, но у некоторых людей возникает слабость после еды. Почему же происходит все наоборот? Является ли это поводом для обращения к врачу?

Причины слабости после еды

У многих людей после приема пищи возникает усталость или тошнота. Такие симптомы могут появиться при некоторых болезнях. Либо это просто побочная реакция организма на съеденные продукты. А для некоторых это норма.

Поводом для волнения должно стать появление тошноты и ощущения слабости после каждого приема пищи. Если такое случилось один раз, то, скорее всего, никакой серьезной причины для этого не существует.

Причинами плохого самочувствия после еды могут стать:

Употребление трудноусвояемой пищи. Это приводит к появлению слабости и легкой тошноты, которая возникает при повышенном давлении в тонком кишечнике из-за поступления тяжелой еды.

Большие затраты энергии на процесс пищеварения. В результате этого возникает усталость.

Поступление достаточного уровня глюкозы в кровь. Если человек голодный, мозг вырабатывает специальное вещество — орексин, которое способствует бодрости. При употреблении пищи повышается уровень глюкозы. Из-за этого выработка орексина прекращается, человека клонит в сон.

Прием медикаментов. Из-за употребления лекарственных препаратов могут возникнуть тошнота и слабость после еды.

Переедание или голодание.

Употребление сладкого натощак.

Беременность.

Последствие перенесенной операции на желудке.

Нарушение работы эндокринной системы.

Кроме тошноты или слабости иногда возникают и другие симптомы, например, рвота и боли в животе. Это уже признаки нарушения работы органов ЖКТ. В этом случае нужно пройти медицинское обследование.

Как бороться с тошнотой и слабостью после еды?

Чтобы помочь организму справиться с перевариванием пищи, нужно придерживаться углеводной диеты и употреблять меньше жиров. После еды желательно прилечь отдохнуть.

Если вы хотите уменьшить вероятность появления тошноты после приема пищи, старайтесь:

есть небольшими порциями;

не запивать еду водой;

не есть сладкого и не пить кофе натощак.

При первых признаках тошноты нужно выпить 15 капель настойки мяты, растворенных в воде, или съесть пол-лимона.

Если пища не успевает перевариться и поступает в кишечник, резкая слабость после еды может возникнуть даже при употреблении небольшой порции. Именно поэтому, прежде чем предпринимать какие-либо меры, нужно выяснить причину плохого самочувствия.

Тошнота и слабость после употребления пищи чаще всего становятся признаком неправильного питания. Чтобы избавиться от такого состояния, необходимо соблюдать режим, регулярно питаться и не переедать.