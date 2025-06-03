10 неочевидных признаков сахарного диабета, которые часто игнорируют

Сахарный диабет — серьезное хроническое заболевание, которое может оставаться незамеченным до тех пор, пока не начнет проявлять себя ярко выраженными симптомами. Но есть несколько неочевидных признаков, которые предупреждают о развитии болезни и необходимости обратиться к врачу.

1. Повторяющиеся инфекционные заболевания

Из-за неуправляемого диабета человек может столкнуться с гипергликемией — сложным состоянием, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким. В ответ на это лейкоциты, которые играют ключевую роль в иммунной системе, перестают эффективно функционировать. Организму становится сложно бороться с инфекциями, и они начинают атаковать все чаще. Причем одновременно могут развиться как респираторная и кожная инфекции, так и дрожжевая и желудочно-кишечная.

Повышенный уровень глюкозы также замедляет процесс заживления ран, создавая идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов. И даже небольшие порезы или царапины могут превратиться в серьезные воспалительные процессы.

2. Частые головные боли

Сами по себе головные боли — не специфический симптом сахарного диабета. Но их появление может быть связано с диабетом и его осложнениями. Дело в том, что когда уровень сахара в крови долгое время остается слишком высоким, организм сталкивается с обезвоживанием, так как почки пытаются вывести излишки глюкозы через мочу. В результате организм ослабевает, а на фоне этого учащаются и усиливаются головные боли.

Также из-за диабета часто повышается артериальное давление. Это и сопутствующий стресс нередко приводят к появлению сильных головных болей.

3. Внезапные проблемы со зрением

Высокий уровень сахара в крови может привести к изменению формы хрусталика глаза. Это вызовет временные, но ощутимые проблемы со зрением. Также у людей, которые не знают о том, что столкнулись с диабетом, увеличивается риск развития глаукомы — заболевания глаз, при котором повышается внутриглазное давление и повреждается зрительный нерв.

4. Сексуальная дисфункция

Из-за повышенного уровня сахара в крови может уменьшиться количество естественной смазки влагалища, а это вызовет дискомфорт и боль во время полового акта.

Причиной дискомфорта и снижения интереса к сексу также могут стать инфекции мочевыводящих путей. Они часто бывают вызваны высоким содержанием сахара в мочи и заметно ухудшают качество жизни.

5. Резкая потеря веса

При сахарном диабете 1-го типа поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточно инсулина — гормона, который помогает клеткам усваивать глюкозу из крови. Без инсулина клетки начинают голодать, несмотря на высокий уровень сахара в крови.

Кроме того, если организм не получает энергию из глюкозы, он начинает сжигать запасы жира и белка для получения энергии. Из-за этого вес сильно снижается даже у тех, кто много ест в течение дня.

6. Зуд в руках и ногах

Так как из-за высокого уровня сахара в крови организм сталкивается с обезвоживанием, кожа становится очень сухой и склонной к раздражению. Особенно это заметно на руках и ногах, так как на этих участках дерма больше подвержена воздействию окружающей среды.

Также неконтролируемый диабет создает условия для роста бактерий и грибков. А некоторые виды инфекций, например грибковые поражения стоп, вызывают сильный зуд и дискомфорт.

7. Фруктовый запах изо рта

Из-за недостатка инсулина клетки перестают эффективно использовать глюкозу для получения энергии. В результате организм начинает расщеплять жиры и образовывать кетоновые тела. Один из видов кетонов — ацетоуксусная кислота — имеет характерный сладковатый запах, похожий на запах фруктов или ацетона. Этот запах может исходить как от дыхания, так и от мочи.

Если игнорировать проблему, могут развиться серьезные осложнения. Обязательно нужно обратиться к врачу, если помимо характерного запаха изо рта появились такие проблемы, как учащенное дыхание, головные боли, спутанность сознания и хроническая усталость.

8. Сухость во рту

Когда уровень сахара сильно повышается, организм начинает пытаться избавиться от глюкозы, увеличивая выработку мочи. Это приводит к усиленному мочеиспусканию и обезвоживанию. В результате снижается количество слюны и во рту появляется постоянная сухость.

Проблема и в том, что люди с сахарным диабетом склонны к инфекционным заболеваниям полости рта, например стоматиту и кандидозу. Они, в свою очередь, усиливают чувство сухости и дискомфорта.

9. Тошнота

Постоянная тошнота тоже может сигнализировать о развитии сахарного диабета, хотя сама по себе она не является специфичным признаком заболевания.

Если тошнота сопровождается другими потенциальными признаками диабета — сильной жаждой, частым мочеиспусканием, фоновой усталостью и резким изменением веса, — стоит обратиться к специалисту. Он проведет необходимые тесты, чтобы установить точный диагноз и назначить соответствующее лечение.

10. Частые перепады настроения

Когда уровень сахара в крови падает ниже нормы, организм испытывает дефицит энергии. Это может вызвать чувство тревоги, раздражительности и даже депрессии.

Высокий уровень сахара в крови также провоцирует появление постоянной усталости, апатии и общей слабости. Из-за этого повреждаются нервные клетки и появляются проблемы с поддержанием стабильного настроения.