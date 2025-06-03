200 городов, включенных в отчет по уровню счастья их жителей, разделили на три группы: золотая, серебряная и бронзовая. Угадаете, на каком месте Рига? Столица Латвии заняла 193-е место. Вильнюс - на 62-м месте. Каунас - на 70-м

Чтобы составить рейтинг самых счастливых городов мира, исследователи отслеживали 82 показателя счастья по основным категориям. Учитывались экономика, образование, доступность жилья, экологичность среды, мобильность, качество управления и так далее.

Впервые в рейтинге счастливых городов в 2025 году учли такой показатель, как здоровье населения. И это сразу изменило список лидеров по сравнению с прошлыми годами, пишет издание CNBC.

В десятке лучших не оказалось ни одного города США. Нью-Йорк вошел лишь в «золотую» тридцатку — он 17-й в списке. Всего в рейтинге 18 американских мегаполисов.

Первый — Копенгаген

Первую строчку рейтинга самых счастливых городов мира — 2025 заняла столица Дании. Сама страна часто входит в число самых счастливых стран мира. Ее жители больше всего удовлетворены своей работой, карьерными возможностями и балансом между занятостью и личной жизнью

Считается также, что Копенгаген вышел в лидеры из-за открытости для инноваций, хоть и явно проигрывает по доступности жилья. Цены на квартиры в городе удвоились за последние 10 лет. Также в Дании жители платят одни из самых высоких налогов в мире — до половины своего дохода. Но при этом большая часть здравоохранения в стране бесплатна, уход за детьми субсидируется, студенты университетов не платят за обучение и получают гранты на покрытие расходов во время учебы.

Самые счастливые города планеты 2025 года

Копенгаген, Дания.

Цюрих, Швейцария.

Сингапур.

Орхус, Дания.

Антверпен, Бельгия.

Сеул, Южная Корея.

Стокгольм, Швеция.

Тайбэй, Тайвань.

Мюнхен, Германия.

Роттердам, Нидерланды.

Последний в «тридцатке золотых городов» — Лондон.

«Серебряный» список всего включает 70 городов. Первые в списке бельгийский Лёвен, французский Лион, Сан-Диего в Калифорнии, Брюгге и Амстердам. На сотом месте — Тель-Авив. Он закрывает рейтинг городов с «серебром».

Вторую сотню — бронзовую — открывает Йенкопинг в Швеции, британские Манчестер и Бристоль, Марибор в Словении и Бремен в Германии.

На 150-м месте оказался эстонский Пярну. А последние строчки списка самых счастливых городов мира занимают Анкара (198-е место), Хьюстон (199-е) и хорватская Пула (200-е).