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3 токсичных предмета в вашем доме, которые заставляют стареть раньше времени 0 787

Люблю!
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
3 токсичных предмета в вашем доме, которые заставляют стареть раньше времени

В квартире нас окружают сотни предметов, но не все из них безопасны для здоровья, хотя милы сердцу и полезны в быту. Врачи рекомендуют не хранить их дома, а утилизировать.

Практически каждому человеку хочется, чтобы дома было чисто и уютно. Есть сторонники минимализма: они стараются, чтобы пространство вокруг было максимально светлым, а вещей в квартире — как можно меньше. Но есть и те, кто обожает различные милые мелочи: рамки с фотографиями, красивые статуэтки, покрывала с кружевной драпировкой.

Создавайте то пространство вокруг себя, которое вам нравится. Главное — старайтесь избегать токсичных предметов, говорит гастроэнтеролог и терапевт Саурабх Сетхи. Доктор поделился своим личным черным списком. Если что-то из этого есть у вас в доме — лучше выбросить.

1. Ароматические свечи

Да, красиво, хорошо смотрится на полке или комоде. Но задумывались ли вы о том, что аромасвечи не только создают уют, но еще вредят здоровью и загрязняют воздух?

«Зачастую ароматические свечи содержат фталаты, которые, как известно, нарушают гормональный фон и вызывают проблемы с дыханием», — говорит врач.

Кроме того, когда вы поджигаете фитиль свечи, в воздух попадают невидимые для глаза органические соединения: угарный газ, оксид озона, диоксид серы, бензол, фталаты и формальдегид. Все они токсичны, и неизвестно, какая концентрация веществ в итоге оказывается в воздухе. Как минимум у вас заболит голова и заслезятся глаза.

Не хотите отказываться от свечей? В таком случае покупайте их у проверенных продавцов, которые используют соевый или другой натуральный воск.

2. Пластиковые разделочные доски

Они дешевле деревянных, к тому же их проще мыть. На этом плюсы заканчиваются. Опасность в том, что защитный слой быстро разрушается, ведь вы постоянно царапаете его ножом. Доска начинает активно выделять микропластик, он попадает в пищу, постепенно накапливаясь в организме.

Кроме того, пластиковые разделочные доски — это настоящий рассадник бактерий. Очень часто мы разделываем на доске мясо, рыбу, сырые продукты, после чего слегка споласкиваем ее теплой водой. Но это ошибка! Так опасные бактерии не уничтожить, особенно те, что перекочевали с сырого мяса.

Врачи советуют использовать деревянную кухонную посуду. Можно купить доски с антибактериальным и противогрибковым покрытием, они безопаснее обычных, но их надо вовремя менять.

Избавьтесь от пластика, это только пойдет на пользу здоровью. Кроме того, любую доску пора выкинуть, если на ней есть борозды от ножа.

3. Поцарапанные антипригарные сковородки

Специальное покрытие на сковороде — это спасение для хозяек. Пища не прилипает, посуду легче мыть. Однако если покрытие повреждается, подобная сковорода может нанести вред здоровью.

«Сковорода начинает выделять химикаты, которые провоцируют скачки давления, повышение холестерина и проблемы с репродуктивной системой», — говорит Саурабх Сетхи.

Вся еда, которая готовится на поцарапанной сковороде, потенциально становится опасной для здоровья и красоты. Сразу стоит выбросить сковородку, если на ней есть сколы, вздутие, на покрытии появились пузыри.

Не всегда повреждения видно сразу. Как понять, что сковорода стала опасной? Всё довольно просто: если вдруг еда стала прилипать или пригорать, хотя раньше такого не было, велика вероятность, что покрытие нарушено. Пора покупать новую сковороду.

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