Какими свойствами обладают компоты из различных фруктов и ягод

Компот — знакомый каждому напиток, который принято считать не только вкусным, но и полезным. Его готовят из различных фруктов, ягод и сухофруктов, а потому и вкусовые, и пищевые свойства у компота могут отличаться в зависимости от выбранного сырья. Благодаря богатому составу его нередко включают даже в лечебные диеты при различных заболеваниях.

Разберёмся, чем именно полезен этот напиток, как правильно его готовить, и в каких случаях он может быть не столь безобиден.

Ценность компота определяется входящими в его состав полезными веществами. В напитке, приготовленном из фруктов, часто содержатся аминокислоты, железо, антиоксиданты, клетчатка, калий, крахмал, кальций, пектины, яблочная кислота, марганец, натрий, селен, фосфор и другие микро- и макроэлементы.

Компот также богат витаминами: А (каротин), В1, В2, В6, В12, С, Е, РР, фолиевой кислотой и другими. Если исходные фрукты содержат много глюкозы или фруктозы, калорийность напитка может увеличиваться. В среднем она составляет около 65 ккал на 100 мл. Существенное влияние на калорийность оказывает и добавленный сахар.

Благодаря такому составу компот:

активизирует энергетические процессы в организме;

восполняет дефицит минеральных веществ;

способствует регенерации тканей;

нормализует работу нервной системы;

улучшает обмен веществ;

поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта;

укрепляет иммунную защиту организма.

Польза компота для здоровья

Компот положительно влияет на пищеварение, поэтому его рекомендуют включать в диетическое питание. Он способствует выведению шлаков, облегчает работу желудка и кишечника, обладает мягким послабляющим эффектом, очищает печень.

Также напиток:

оказывает антисклеротическое действие;

повышает уровень гемоглобина;

помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания;

снижает риск тромбоэмболий;

укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов;

улучшает зрение;

нормализует мышечную активность;

облегчает засыпание;

повышает общий тонус организма;

стабилизирует работу почек и мочевыделительной системы.

Полезные свойства отдельных ингредиентов

Яблоки

Выводят токсины, укрепляют иммунитет, улучшают кроветворение, повышают гемоглобин, стимулируют пищеварение.

Сливы

Оказывают мягкий слабительный эффект, нормализуют обмен веществ, помогают при запорах, очищают кишечник.

Груши

Обладают противовоспалительным действием, нормализуют работу ЖКТ, укрепляют сосуды, снимают отёчность, полезны при гастроэнтерологических и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Сухофрукты

Тонизируют, насыщают организм минералами, улучшают обмен веществ, способствуют кроветворению, помогают при авитаминозах и нарушениях эндокринной системы.

Возможный вред и противопоказания

Несмотря на очевидную пользу, компот может быть противопоказан некоторым людям. Вред напитка чаще всего обусловлен неумеренным его употреблением или индивидуальной непереносимостью компонентов.

Следует учитывать:

Избыток клетчатки может спровоцировать вздутие, боли, изжогу при заболеваниях ЖКТ.

Высокая кислотность в составе некоторых фруктов может раздражать слизистую.

Возможны аллергические реакции на определённые ягоды и фрукты.

Не рекомендованы компоты при гастрите, язвенной болезни, холецистите, воспалении кишечника.

Избыточное количество сахара опасно при диабете, ожирении и нарушениях обмена веществ.

Особенно осторожными следует быть с компотами из вишни, клюквы, крыжовника, смородины и ежевики при наличии хронических заболеваний ЖКТ.

Какими свойствами обладают компоты из различных фруктов и ягод

АБРИКОСОВЫЙ, например, показан при сердечных, почечных и заболеваниях печени. Но не подходит для людей с проблемами желудка.

ПЕРСИКОВЫЙ возбуждает аппетит, помогает пищеварению и правильно работе печени. Содержит кобальт, полезен при анемии, туберкулезе.

ГРУШЕВЫЙ используется при желудочных, почечных, сердечных заболеваниях, инфекционных и нервно-психических расстройствах.

ЧЕРЕШНЕВЫЙ используют при почечно-желчных заболеваниях, а также сердечных и почечных, атеросклерозе, артрите.

СЛИВОВЫЙ действует расслабляюще и регулирует работу желудка. Улучшает состояние почек и печени. Полезен для больных атеросклерозом, анемией, ревматизмом, подагрой.

МАЛИНОВЫЙ богат витамином С. Хорошо при простудах, ангине, высокой температуре тела, вирусной инфекции.

КИЗИЛОВЫЙ очень полезен при высокой температуре, желудочно-кишечных проблемах. Имеет сильное закрепляющее действие.

ВИШНЕВЫЙ помогает при отеках, желчных и простудных болезнях. Вишни перед закладкой в компот следует пастеризовать.

ВИНОГРАДНЫЙ имеет ярко выраженное мочегонное действие. Полезен при любых желудочных и почечных проблемах.

Как правильно употреблять компот

Даже здоровому человеку не стоит пить более одного стакана этого напитка за один раз. Лучше всего употреблять его после приёма пищи.

При наличии заболеваний важно учитывать состав напитка. Например, при болезнях пищеварительной системы врачи рекомендуют уменьшить объём и изменить рецептуру. Оптимальная доза — около 100 мл дважды в день, но только по рекомендации специалиста.

При диабете компот готовят без сахара, а список разрешённых фруктов необходимо согласовывать с лечащим врачом или диетологом. Подойдут, например, груши, яблоки, чернослив, чёрная смородина, а для аромата — мята или мелисса. Запрещены бананы и вишня. Рекомендуемый объём — не более 50–70 мл за один приём.