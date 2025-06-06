Хлопай ресницами и взлетай: как выбрать цветную тушь, ориентируясь на цвет глаз

Хотите попробовать трендовую цветную тушь, но не знаете, на какой из них остановиться? Ориентируйтесь на цвет глаз. Рассказываем, какой оттенок подойдет под какие глаза.

Тушь для ресниц — это неотъемлемая часть макияжа для многих женщин: она помогает сделать взгляд более открытым, а иногда и добавить и драматичный эффект. В последний год все более популярными становятся цветные варианты продукта: синий, розовый, красный, фиолетовый или даже зеленый. Многие дополняют подобной тушью свой яркий макияж, а другие делают ресницы единственным цветным акцентом. Но как же подобрать такой оттенок туши, который подойдет именно вам. Рассказываем, на каких вариантах стоит остановиться в зависимости от вашего цвета глаз.

Как выбирать цветную тушь под цвет глаз?

Если этим летом вы хотите привнести в ваш макияж яркости и свежести, добавив цвета ресницам, или просто никогда не могли подобрать подходящий оттенок туши, рассказываем о нескольких простых правилах, которые должны помочь вам сделать правильный выбор. Считается, что цвет продукта должен быть контрастным вашему цвету глаз: чем заметнее разница, тем более подходящим, скорее всего, получится сочетание. Для того, чтобы усилить эффект, добавьте в свою рутину с цветной тушью подводку или карандаш, близкие к вашему оттенку глаз.

Оттенки цветной туши для карих глаз

Если вы являетесь обладательницей карих глаз, вам очень повезло — вам на выбор представляется сразу несколько разных оттенков туши. С темными глазами с теплым подтоном хорошо сочетаются синий, фиолетовый и бургунди. Первый вариант точно подойдет для тех, кто хочет получить яркий и контрастный макияж, который подчеркнет красоту ваших глаз. Фиолетовый и бургунди можно использовать для более нейтральных образов, в которых, тем не менее хочется добавить небольшой цветовой акцент.

Оттенки цветной туши для голубых глаз

Если у вас голубые глаза, любая классическая тушь, черная или коричневая, уже является контрастной для вас, а значит — подходит лучше всего. Особое внимание визажисты советуют обратить на коричневые оттенки, которые бренды очень часто выпускают даже в своих классических формулах. Если же все-таки вы бы предпочли яркий цвет, отталкивайтесь не от контраста и выбирайте ярко-синий вариант. С помощью такой туши подчеркнется синева ваших глаз, ведь цвет станет казаться еще более ярким.

Оттенки цветной туши для зеленых глаз

Зеленые глаза считаются одними из самых редких и, до недавнего времени, для них не так часто разрабатывали подходящие оттенки цветной туши. Все изменилось пару лет назад, когда в списках трендов впервые оказались ресницы розового цвета. Как оказалось, именно этот оттенок создает идеальный контраст и отлично подчеркивает зеленые глаза, делая их настоящим акцентом лица.

Оттенки цветной туши для ореховых глаз

Обладательницы ореховых глаз могут столкнуться с тем, что им сложно понять, какой оттенок туши будет являться для них контрастным, так как их радужка имеет одновременно карие и зеленые частички. В связи с этим принято считать, что им подходит яркий и одновременно нейтральный бургунди, который час рекомендуют для женщин с карими глазами. Благодаря красноватому оттенку одновременно будут подчеркнуты оба цвета.