Икота замучила, уши горят и другие признаки, что кто-то думает о вас

Иногда кажется, будто кто-то невидимый тянет вас за ниточку воспоминаний или связи между людьми (порой не таких уж и близких, кстати) — и вот уши пылают, глаз дергается, или вы начинаете икать в самый неподходящий момент. Совпадение? В народных приметах многих культур — совсем нет.

С древних времен считалось: тело сигналит, что кто-то вспоминает вас — и, возможно, не с самыми добрыми чувствами. Разберемся, какие телесные знаки говорят о «настройке на чужую волну» и как с этим можно мягко и эффективно справиться.

Горят уши — кто-то обсуждает вас

Если вдруг ни с того ни с сего уши начинают гореть (особенно вечером), есть поверье: кто-то о вас говорит. Левое ухо — хвалят, правое — скорее всего, критикуют. Сделайте вот что: приложите ладонь к уху и мысленно скажите: «Пусть говорят, а мне — тепло». А если не отпускает — сполосните уши прохладной водой: символически «смойте» ненужную информацию.

Икота — вас вспоминают

Это классическая «сигнализация» в теле. Считалось, что если человек икает без причины, значит, кто-то о нем говорит, причем не всегда в добром ключе. Что делать? Старый способ: попросите кого-то произнести имена ваших знакомых. Как только икота прекратится — угадали «виновника». Нетривиальный метод: задержите дыхание и представьте, как ваше имя собственное растворяется в чистом сияющем свете — так вы «отключаетесь» от мысленного диалога.

Чешется нос — к новости или спонтанному контакту

Вроде бы просто чешется нос — но в народных приметах это сигнал, что вы скоро получите весточку, или кто-то уже вас «мысленно ткнул». Если зуд не проходит, налейте стакан воды, посмотрите в него и произнесите: «Что ко мне летит — пусть будет добром». Это старый способ нейтрализовать чужую проекцию.

Резкое дрожание века — сигнал «встречи на тонком уровне»

Если глаз начал подергиваться, хотя вы выспались и не нервничаете, — это может быть символом того, что кто-то на вас настроился. Особенно часто это бывает между людьми, у которых остались нерешенные эмоциональные связи. Чтобы «обнулить» контакт, можно умыться прохладной водой и зажечь свечу, мысленно поблагодарив человека и отпустив его.

Ощущение внезапной тревоги без причины

Иногда ни с того ни с сего накатывает волнение, тревога или тяжесть — как будто не ваше и по всем ощущениям понятно, что прилипло. Это может быть чужая энергия, особенно если вы эмпатичный человек. Чтобы отделиться от чужих мыслей, встаньте под теплый душ и представляйте, как вода смывает все лишнее. Или пройдитесь босиком по полу, чтобы «заземлиться» и вернуться в свое тело.