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Пьяный мозг: что происходит с мозгом при регулярном употреблении алкоголя? 0 354

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Дата публикации: 09.06.2025
aussiedlerbote
Пьяный мозг: что происходит с мозгом при регулярном употреблении алкоголя?
ФОТО: Freepik

Алкоголь влияет на мозг гораздо сильнее, чем многие думают. Потеря памяти, нарушение координации, снижение когнитивных способностей. И это только начало. Что происходит с мозгом при регулярном употреблении алкоголя?

Пьяный мозг: как алкоголь разрушает нервную систему

Пьяный мозг: алкоголь – часть повседневной культуры. Однако, его опасность для мозга по-прежнему недооценивают. Немецкие неврологи бьют тревогу: чрезмерное употребление может буквально разрушить нервную систему.

Что происходит с мозгом, когда вы пьёте

Многим знакомо: после весёлого вечера трудно вспомнить, что вообще происходило. Кто-то теряет нить разговора, кто-то с трудом подбирает слова. Всё это – не просто неловкие моменты. Это признаки того, как алкоголь тут же влияет на работу мозга.

«Да, вы действительно можете пропить свой мозг», – говорит профессор Франк Эрбгут, президент Немецкого фонда мозга.

Повреждение мозга: почему это серьёзно

По данным Немецкого общества неврологии (DGN), алкоголь разрушает мозг по нескольким направлениям:

  • Недостаток витамина B1 (тиамина). У людей с зависимостью часто нарушено питание. А алкоголь мешает усвоению витамина, важного для здоровья нервов.Купить витамины и добавки

  • Ацетальдегид. Это токсичное вещество, которое образуется при расщеплении алкоголя и убивает нейроны.

  • Воспаление в мозге. Алкоголь активирует иммунные клетки, которые провоцируют воспалительный процесс.

  • Печёночные токсины. Если печень уже не справляется, токсины попадают в мозг. Это может вызвать печёночную энцефалопатию (отравление мозга).

Пьяный мозг: болезни, о которых мало говорят

Один из распространённых, но недооценённых диагнозов – алкогольная полинейропатия.

Сначала появляется покалывание в ногах. Позже – постоянная боль и потеря чувствительности. По разным оценкам, от неё страдают от 22 до 66% людей с алкогольной зависимостью.

Существуют и более тяжёлые последствия. Например, синдром Корсакова или редкий синдром Маркиафавы-Биньями. При них человек теряет речь, координацию, а в финале и память. В тяжёлых случаях развивается алкогольное слабоумие.

Почему об этом не говорят вслух

Часто основное внимание уделяется циррозу печени, когда говорят о последствиях алкоголя. Но неврологические расстройства нередко развиваются параллельно. Просто они не так заметны.

«Когда человек умирает от цирроза, все говорят: “Это из-за алкоголя”. А то, что он последние годы жил с алкогольной деменцией – никто не вспоминает», — отмечает Эрбгут.

Важно говорить открыто

Немецкое общество неврологии настаивает! Нужно открыто говорить о том, что алкоголь разрушает не только тело, но и разум. Это не метафора. Вы действительно можете «выпить себе мозг».

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#алкоголь #мозг
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