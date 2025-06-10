Дизайнерские ошибки, которые способны усложнить уборку ванной комнаты и сделать ее менее удобной

Ванная комната – место, которое требует особого ухода. Ежедневная уборка, удаление мыльной пены и организация вещей могут превратиться в настоящую рутину. Но задумывались ли вы, что некоторые дизайнерские решения способны усложнить ее уборку и сделать менее удобной.

Издание Real Simple рассказало об ошибках, которых следует избегать, чтобы ваша ванна имела ухоженный вид и оставалась функциональной.

Раковины-чаши

Раковины-чаши выглядят стильно, но уход за ними — это настоящий вызов. Образующееся кольцо между раковиной и столешницей собирает грязь и его трудно очищать. Накладные раковины позволяют быстро вытирать поверхности и поддерживать чистоту.

Смесители вмонтированы в стойку

Чтобы избежать сложностей с уборкой, лучше выбирать настенные смесители вместо тех, которые крепятся на столешницу. Настенные варианты значительно упрощают уход, поскольку не скапливают грязь на подставке.

Светильники с металлическим покрытием

У дешевых светильников с металлическим покрытием более короткий срок службы и со временем они начинают выглядят неаккуратно. Лучше выберите изделия из нелакированной латуни, которые не только стильно стареют, но сохраняют эстетическую привлекательность на долгие годы.

Мелкая плитка

Мозаичная плитка или плитка-пенни выглядит эффектно, но ее линии затирания быстро накапливают грязь. Чем меньше затирочных линий, тем проще поддерживать чистоту. Выбирайте большую плитку для ванной комнаты, чтобы уменьшить усилие при уборке.

Натуральные камни

Мрамор и другие натуральные камни добавляют роскошь интерьеру, но легко загрязняются. Пятна от макияжа или других средств могут остаться навсегда. Лучший выбор – керамическая фарфоровая плитка, которая имеет подобный вид, но более проста в уходе.

Стеклянные душевые кабины

У стеклянной душевой двери элегантный вид, но она нуждается в постоянном уходе. Альтернатива — занавес для душа, который легко стирать или заменять. Особенно это удобно для семей с детьми, где уход за стеклом может стать проблемой.

Слишком специализированные встроенные модули

Слишком детализированные органайзеры могут ограничивать ваши возможности. Простота – ключ к удобству, избегайте слишком узко направленных решений и выбирать универсальные системы хранения.

Мелкие ящики

Неглубокие ящики могут быть удобными для мелких вещей, но они не подходят для хранения больших предметов. Для оптимизации пространства следует использовать глубокие ящики с органайзерами.

Открытые стеллажи

Такие полки могут выглядеть красиво, но создают иллюзию беспорядка. Если вы не придерживаетесь идеальной организации, открытые полки быстро превратятся в источник хаоса.

Шкафы

Нижние части шкафов часто остаются без дела. Выбирайте выдвижные ящики, позволяющие лучше организовывать пространство и создавать категории для хранения.

Душевые полки

Отсутствие места для хранения в душе – еще одна распространенная ошибка. Встроенные ниши для шампуней и кондиционеров могут решить эту проблему, обеспечить порядок и эстетичный вид.

Открытые концептуальные проекты

Минималистичные ванные комнаты, хоть и выглядят эффектно, но оставляют мало места для хранения. Важно предусмотреть достаточное количество шкафчиков или ящиков во избежание беспорядка.

Напольные туалетные столики

Навесные туалетные столики создают обтекаемый вид и обеспечивают дополнительное пространство для хранения под ними. Это отличное место для органайзеров или хранения средств для уборки.

Слишком много пространства

Большая столешница часто становится местом для накопления ненужных вещей. Во избежание беспорядка используйте вертикальные системы хранения.

Ванная комната, оформленная с учетом удобства уборки и организации, станет вашим помощником в поддержании чистоты и комфорта. Выбирайте решения, упрощающие уход за пространством и наслаждайтесь своей идеальной ванной.