Расставить точки: летние идеи маникюра с узором полька-дот

Простой в исполнении, игривый и беззаботный, маникюр в горошек стал настоящим летним хитом и палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет дизайна, но не умеет рисовать на ногтях.

Яркость на максимум

Когда решиться на яркий маникюр, как не жарким летом? Дизайн полька-дот идеально подходит для неоновых лаков. Выбирайте контрастные и необычные сочетания оттенков: миксуйте красный с желтым, розовый с салатовым, голубой с фиолетовым, оранжевый с фуксией.

Все наоборот

Один из нейл-трендов летнего сезона – нанесение контрастных лаков на правую и левую руки. Неожиданно красиво смотрится сочетание молочно-голубого и темно-шоколадного лаков: одну руку красим небесным оттенком с коричневыми горошинками, другую – коричневым с небесными точками.

Контрастный дот-маникюр выбирают девушки по всему миру: тренд популярен и в Европе, и в Азии, и в США.

Не обязательно рисовать симметричные точки: легкая небрежность может внести в маникюр изюминку.

Баттер-маникюр

Лак в оттенке сливочного масла остается в топе этим летом. Узор в виде горошка очень гармонично с ним сочетается.

Интересная идея – не рисовать доттером, а наклеить на ногти круглые бусины или камни. Смотрится эффектно, хотя может цепляться за трикотажную одежду.

Френч в горошек

Полька-дот может стать модным элементом французского маникюра. Просто поставьте точки на линию свободного края: дизайн сразу станет интереснее и милее.

Варианты:

Черно-белый френч с контрастными точками – необычная стилизация классических оттенков, которая особенно подойдет к ретро-образам.

Нежный дизайн – молочный френч с пастельно-желтыми кончиками, украшенный мелкими голубыми точками.

Матча латте

Припыленный цвет матча – идеальное решение для тех, кто любит спокойные оттенки. Попробуйте сочетать его с нежно-сиреневым, розовым, золотым и украсить несколько ногтей точками в тон.

Необычная идея – украсить точками половину ногтя, а на другой нарисовать цветочный узор.