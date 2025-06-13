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Как обновить кухню без дорогостоящего ремонта: 5 вещей, которые нужно выбросить прямо сейчас 0 426

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Дата публикации: 13.06.2025
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Как обновить кухню без дорогостоящего ремонта: 5 вещей, которые нужно выбросить прямо сейчас
ФОТО: Freepik

Иногда достаточно провести ревизию и избавиться от старых и ненужных вещей.

Чтобы ваша кухня выглядела современно, не обязательно делать дорогостоящий ремонт. Иногда достаточно провести ревизию и избавиться от старых и ненужных вещей. РБК-Украина рассказывает о пяти вещах, которые точно стоит исключить из кухонного пространства.

Слишком много ненужных предметов и декора

Сегодня модно украшать кухню различным декором - вазами, статуэтками, коллекциями чашек и постерами. Однако важно не перебарщивать.

Избыток мелких предметов занимает рабочее пространство и создает ощущение беспорядка. Кухня должна оставаться максимально функциональной и удобной для приготовления пищи.

Лучше выбрать пару уникальных деталей, которые действительно добавляют стиля, и хранить их на отдельных полках или в серванте. Это поможет кухне выглядеть опрятно и современно.

Устаревшее освещение

Свет на кухне должен быть не только ярким, но и комфортным для глаз. Устаревшие светильники часто дают очень резкий, "режущий" свет, который утомляет в конце дня.

Современные биодинамические системы освещения позволяют регулировать яркость и тон в зависимости от времени суток и погоды за окном. Такое освещение подстраивается под биоритмы человека и создает уютную атмосферу.

Замена старых ламп и светильников на новые - это недорогой способ освежить кухню и сделать ее более удобной. Советуем обратить внимание именно на такие регулируемые варианты.

Золотая мебельная фурнитура

Золото в интерьере - это всегда вызов и надо уметь им пользоваться осторожно. Избыток золотых деталей на кухне создает ощущение бессмысленной роскоши и даже пошлости.

Если это не дворцовый интерьер, лучше выбрать более сдержанные варианты. Современные тренды предлагают сочетать золото с минималистичными белыми фасадами - это выглядит стильно, но только при условии правильной реализации.

Если сомневаетесь, выберите ручки из латуни, старой бронзы или меди - это универсальные и элегантные решения. Или вовсе откажитесь от ручек - фасады без них сейчас в тренде и очень практичны.

Пластиковые разделочные доски

Пластиковые доски для нарезки давно потеряли популярность и имеют много недостатков. Они выглядят дешевыми, быстро портятся и могут становиться небезопасными с гигиенической точки зрения.

Лучше заменить их на доски из натурального дерева - дуба, бука, акации, ясеня или бамбука. Эти материалы не впитывают запахи, не боятся воды и бережно относятся к ножам.

Тяжелые шторы

Тяжелые шторы уместны в спальнях, но не на кухне, где они только собирают пыль и затрудняют уборку. Кроме того, такие шторы визуально уменьшают помещение, что особенно неприятно в маленьких кухнях.

Для кухни лучше выбрать легкие шторы, римские или полупрозрачные жалюзи. Они пропускают больше света и выглядят более свежо и аккуратно. Такие шторы проще в уходе и не создают ощущения загроможденности.

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#дом #кухня
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