Как хранить шоколад правильно

Шоколад плохо переносит попадание солнечных лучей, а в неправильных условиях хранения он может испортиться.
Эксперт: Инга Беляева, шеф-кондитер
Эксперт рассказала, что шоколад можно хранить в холодильнике при температуре выше пяти градусов, но лучше всего он сохраняет свои свойства при температуре до 18 градусов. Темный шоколад более устойчив к температурным изменениям, тогда как молочные и белые сорта требуют особых условий из-за молочных жиров.
Беляева отметила, что при хранении важно использовать герметичную упаковку, чтобы избежать попадания влаги и посторонних запахов.
Длительное охлаждение может снизить биодоступность полезных соединений, особенно в темном шоколаде. Перед употреблением рекомендуется оставить его при комнатной температуре на пару часов.
Шеф-кондитер добавила, что срок годности сладости зависит от вида: темный шоколад хранится до двух лет, молочный и белый — около года, а изделия с добавками — до шести месяцев.
В условиях летней жары, когда окружающая температура поднимается выше 25 градусов, допустимо хранить шоколадные изделия в холодильнике, — рассказала Инга Беляева.
Источник: vm
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