Как хранить шоколад правильно

Шоколад плохо переносит попадание солнечных лучей, а в неправильных условиях хранения он может испортиться.

Эксперт: Инга Беляева, шеф-кондитер

Эксперт рассказала, что шоколад можно хранить в холодильнике при температуре выше пяти градусов, но лучше всего он сохраняет свои свойства при температуре до 18 градусов. Темный шоколад более устойчив к температурным изменениям, тогда как молочные и белые сорта требуют особых условий из-за молочных жиров.

Беляева отметила, что при хранении важно использовать герметичную упаковку, чтобы избежать попадания влаги и посторонних запахов.

Длительное охлаждение может снизить биодоступность полезных соединений, особенно в темном шоколаде. Перед употреблением рекомендуется оставить его при комнатной температуре на пару часов.

Шеф-кондитер добавила, что срок годности сладости зависит от вида: темный шоколад хранится до двух лет, молочный и белый — около года, а изделия с добавками — до шести месяцев.

В условиях летней жары, когда окружающая температура поднимается выше 25 градусов, допустимо хранить шоколадные изделия в холодильнике, — рассказала Инга Беляева.

Источник: vm