При тяжёлом течении астма может существенно сокращать жизнь - новое исследование шведских ученых


Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Новое масштабное исследование шведских ученых из Каролинского института показало: при тяжёлом течении астма влияет на весь организм и может существенно сокращать жизнь — даже если напрямую не становится причиной смерти.

Анализ данных более 11 тысяч пациентов, за которыми наблюдали до 20 лет, выявил почти двукратное увеличение риска преждевременной смерти у людей с тяжелым течением болезни.

Смертность среди пациентов с тяжелой астмой за период наблюдения достигла 34%, тогда как при легких и умеренных формах этот показатель составил около 20%. При этом сама астма редко становится прямой причиной смерти. Основную опасность представляют сопутствующие заболевания, которые развиваются на фоне хронического воспаления.

В чем причина? При астме в организме постоянно вырабатывается избыток сигнальных молекул — цитокинов. Этот процесс снижает эластичность сосудов, повышает их проницаемость и нарушает нормальный кровоток. Создается благоприятная среда для тромбоза, который может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, у пациентов с тяжелой астмой чаще диагностируют онкологические заболевания, которые становятся причиной смерти в долгосрочной перспективе.

Дополнительный фактор риска — частые обострения. Они создают постоянную нагрузку на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, постепенно истощая их ресурсы.

Исследователи подчеркивают, что тяжелая астма встречается относительно редко — лишь у 3-8% всех пациентов. Однако именно эта группа требует самого пристального медицинского контроля.

Итоги работы опубликованы в European Respiratory Journal.

В редакции bb.lv уверены, что тяжёлая астма — это не просто хроническое заболевание дыхательных путей, а системная проблема, которая со временем может затрагивать весь организм. Чем раньше начать комплексное лечение и контроль, тем выше шансы снизить риски и сохранить продолжительность жизни.

Светлана Зубова
