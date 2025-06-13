Самый опасный год для брака: 10 подсказок, которые помогут его пережить и не дойти до развода

Специалист по браку и семье с более чем 25-летним опытом Рета Уокер назвала самый тяжелый год брака и поделилась, какие 10 шагов, которые помогут его пережить.

В своей статье для YourTango специалист, привела результаты исследования Университета имени Бригама Янга. По ее словам, в ходе него опрошенных в течение 35 лет 2000 женщин заявили, что их наивысший уровень супружеской неудовлетворенности приходится на 10-й год брака.

Ученые пришли к выводу, что через 10 лет назревающие проблемы перерастают в полномасштабные жалобы, достаточно громкие, чтобы разрушить семью.

Вот какие 10 способов пережить этот тяжелый год назвала Рета Уокер:

Начните с вопроса, что на самом деле не так. Важно установить, что конкретно не устраивает каждого из партнеров.

Признайте, что родительство может разрушить связь. Воспитание детей может стать самым большим испытанием в вашей жизни.

Вернитесь в одну команду. Как отметила эксперт, даже организованное домашнее хозяйство способно уменьшить стресс и предоставить больше возможностей для свиданий и общения.

Перестаньте вести счет. Однажды вы просыпаетесь, и ваш близкий человек больше не ваш человек. Вы потеряли друг друга в борьбе за власть.

Не теряйте из виду общую картину. Если вы видите, что общая картина становится все более и более проблематичной, пришло время действовать. Прекратите любые мысли и действия, которые подпитывают борьбу за власть. Самый тяжелый год брака не должен разрушить то, что вы построили и планировали продолжать строить всю жизнь.

Говорите больше, чем вам кажется нужным. Возможно, у вас появилась колючая оболочка, но она имеет тенденцию спадать, когда вы открываете свои успехи, надежды и неудачи. Поэтому воспользуйтесь шансом и поделитесь, задайте вопросы… Возможно, нет ничего более нежного и энергичного в вашей личной жизни, чем ваш искренний интерес.

Празднуйте так, как делали это раньше. Помните, как вы отмечали свою пятимесячную годовщину и каждые длинные выходные. Вам было так весело, но теперь вы пропускаете дни рождения и годовщины и не извиняетесь.

Верните себе близость. За десять лет совместной жизни у вас были болезни, стрессы и бессонные ночи. У вас также были срывы, семейные кризисы и предательства, поэтому неудивительно, что ваша личная жизнь претерпевала свои взлеты и падения.

Не избегайте сложных вещей. Когда вы замечаете какой-либо дискомфорт, начните говорить до того, как тема станет слишком неудобной.

Осознайте спираль среднего возраста и не путайте ее со своим браком. Неслучайно ваше десятилетнее недовольство началось в то время, которое исследователи определяют как средний возраст, который характеризуется эмоциональным потрясением и желанием перемен.