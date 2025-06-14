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Кичари: рецепт cамой полезной индийской каши 0 489

Люблю!
Дата публикации: 14.06.2025
Kleo
Кичари: рецепт cамой полезной индийской каши

Это блюдо используют в аюрведе для мягкого детокса и восстановления пищеварения. В статье — подробный и простой рецепт кичари. Если вы слышали о детоксе на кичари, значит уже близко подошли к знакомству с аюрведической кухней. А если нет – пора познакомиться. Это простое блюдо из риса и маша давно покорило не только последователей йоги, но и всех, кто любит еду, после которой чувствуешь себя лучше, а не наоборот.

Что такое кичари?

Кичари – это базовое аюрведическое блюдо, которое сочетает в себе рис (обычно басмати), бобовые (маш или желтая колотая чечевица) и специи. По текстуре – нечто среднее между супом и кашей. Его главная фишка – сбалансированность: и по вкусу, и по воздействию на пищеварение. Это еда, которая ничего не перегружает, а, наоборот, мягко питает, согревает и насыщает.

Чем кичари отличается от "просто риса с чечевицей"?

На первый взгляд – действительно похоже. Но в кичари все работает на баланс. Специи не просто для вкуса, они поддерживают пищеварение. Пропорции риса и бобовых – выверены, чтобы белки и углеводы усваивались легко. Консистенция – такая, чтобы не раздражать желудок. Это не гарнир и не плов. Это самостоятельное, полноценное блюдо.

Польза

В Аюрведе кичари считается идеальной едой для восстановления – после болезни, во время стресса или при смене сезона. Оно:

  • легко переваривается;

  • насыщает без чувства тяжести;

  • не перегружает кишечник;

  • помогает телу "перезагрузиться";

  • подходит почти всем.

Йоги любят кичари за то, что оно не мешает практике, а наоборот – помогает чувствовать себя легче и чище, физически и ментально.

Как сделать кичари дома: подробный рецепт

Ингредиенты (на 2 порции):

  • ½ стакана риса басмати

  • ½ стакана желтой колотой чечевицы или маша

  • 1 ч.л. семян кумина

  • 1 ч.л. натертого свежего имбиря

  • ½ ч.л. куркумы

  • ¼ ч.л. асафетиды (по желанию)

  • 1 ч.л. топленого масла (гхи) или оливкового масла

  • 3 стакана воды

  • соль по вкусу

  • зелень и лимон – для подачи

Приготовление:

  • Промойте рис и чечевицу до прозрачной воды. Можно замочить на 30 минут – так они приготовятся быстрее.

  • В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, добавьте кумин, имбирь, куркуму и асафетиду. Обжарьте 30 секунд.

  • Добавьте рис и бобовые, перемешайте со специями.

  • Влейте воду, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и готовьте под крышкой 25–30 минут.

  • Посолите в конце, перемешайте. Консистенция должна быть мягкой, чуть кремовой.

Как подавать:

Сбрызните лимоном, добавьте зелень, можно каплю гхи или ложку кокосового йогурта. Кичари хорошо хранится в холодильнике 1–2 дня и становится еще вкуснее на следующий день.

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