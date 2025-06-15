Люблю готовить: 3 необычных блюда с летним вкусом

Лето все еще в разгаре, и мы продолжаем радовать тебя интересными рецептами для вечеринки или простого ужина.

В этот раз мы подобрали несколько простых блюд, которые выглядят очень ярко, а на вкус по-настоящему летние. Здесь ты найдешь как простые и легкие закуски, способные стать изюминкой твоего стола, так и необычные блюда, отлично подходящие для приятного летнего вечера в кругу друзей.

Салат из запеченного авокадо и бекона

Очень необычное сочетание запеченного авокадо с жареным беконом, овощами и сухариками отлично подойдет для летнего ужина. Такое блюдо хочется съесть как сразу после приготовления, пока ингредиенты еще горячие, так и на следующий день, достав из холодильника, когда гости уже разошлись. Такой салат не только выглядит очень по-летнему, но и на вкус прям как жаркий июль.

Ингредиенты:

Хлеб 2 твердых авокадо 3/4 стакана оливкового масла 1/4 стакана свежего лимонного сока 1 ст. ложка меда 1 зубчик чеснока 1/2 ч. ложка соли 1/4 ч. ложка молотого черного перца 6 помидоров черри 1 стакан нарезанного бекона 1/2 стакана нарезанных листьев базилика

Приготовление:

Приготовить гриль. Хлеб и авокадо нарезать мелкими кубиками, обмакнуть в оливковом масле. Выложить на гриль. На средней температуре запекать в течение 6 минут, не забыть перевернуть; После приготовления — хлеб и авокадо необходимо остудить и перемешать; В большой миске смешать оливковое масло, лимонный сок, мед, мелко нарезанный чеснок, соль и перец. В готовую смесь добавить черри, хлеб и авокадо. Хорошо перемешать, украсить базиликом.

Фаршированные макароны-ракушки

Необычное мексиканское блюдо добавит экзотики твоей кухне, а если ты еще и любительница разного вида пасты, то такой рецепт точно придется тебе по душе. Легкая и аппетитная закуска будет выгодно смотреться на праздничном столе, и сделает твою летнюю вечеринку незабываемой.

Ингредиенты:

Макароны в форме ракушек (крупные) 1/2 стакана мелко нарезанной куриной грудки 3 помидора 2 острых перца 1 авокадо 1/4 стакана тертого сыра 3 ст. ложки майонеза или сливочного сыра Приготовление:

Отварить макароны; Для начинки смешать мелко нарезанные помидоры, кусочки куриной грудки, авокадо, острый перец и сливочный сыр/майонез; С помощью ложки выложить начинку в ракушки и посыпать сверху тертым сыром.

Арбузный вегетарианский салат

Арбузы — это, несомненно летний продукт, от которого очень сложно отказаться в жаркую пору. Арбузный салат не будет выглядеть, как настоящий салат, но станет отличной закуской для тех, кто предпочитает арбузы, но устал от однообразия. Превратить самую тривиальную пищу в нечто изысканное поможет наш простой рецепт.

Ингредиенты:

1 арбуз 1/4 ч. ложки соли 1/4 стакана мелко нарезанный красный лук 1/3 стакана нарезанного сыра фета 2 ст. ложки меда 2 ст. ложки нарезанного базилика

Приготовление: