Гороскоп на неделю с 16 по 22 июня для каждого знака Зодиака

Встречайте новую неделю с мудростью звёзд! Небесные светила уже готовы раскрыть вам свои секреты, подарив вдохновение и новую порцию свежих сил. Узнайте, как использовать благоприятные моменты и обойти подводные камни, чтобы сделать этот период особенным.

Овен

Овны могут столкнуться с проблемами, связанными с ремонтом техники. На этой неделе не рекомендуется совершать дорогие покупки, даже если они очень нужны. Используйте это время для обмена идеями и расширения горизонтов.

Телец

Тельцам стоит внимательно заполнять документы. Одна ошибка может дорого обойтись. Мелкие ссоры могут ударить по нервной системе, поэтому астрологи советуют медитировать, пить успокаивающие чаи и проводить больше времени на природе или за чтением книг.

Близнецы

Для Близнецов источником силы на этой неделе станут близкие люди. Возьмите родных на пикник или организуйте семейную вечеринку. Избегайте чрезмерной самокритики, а также не отказывайте малознакомым людям в помощи.

Рак

Ракам придётся столкнуться с недопониманием со стороны партнёра. Ваши планы на будущее начали различаться, и вы уже не понимаете, стоит ли вам быть вместе. Возьмите паузу в отношениях, посвятите время себе и собственным желаниям.

Лев

Львы, если не получится отправиться в дальнюю поездку, звезды советуют посвятить это время решению домашних проблем, которые вы постоянно откладываете. В любовных делах умейте находить компромиссы.

Дева

Девы, не бойтесь выходить за пределы привычного. Неделя благоприятствует воплощению творческих идей и новым приятным встречам с людьми, которых вы давно не видели. Ваша чуткая душа поможет поддержать тех, кто в этом нуждается.

Весы

Ваши остроумные шутки и лёгкость будут притягивать позитивных людей. Избегайте конфликтов на работе — ищите баланс. Перемены в личной жизни на этой неделе приведут к карьерному росту.

Скорпион

Скорпионы, когда вы в последний раз делали себе подарок? Нужно иногда баловать себя. Ваши излишние переживания из-за рабочих моментов могут вызвать ссору дома, поэтому оставляйте работу на работе.

Стрелец

Если вы в поиске работы, на этой неделе на вашем пути появятся вакансии с достойной зарплатой. Избегайте стрессовых ситуаций, сосредоточьтесь на саморазвитии и хобби.

Козерог

Ваша уверенность будет вдохновлять окружающих. Но будьте осторожны с излишним доминированием — давайте другим тоже высказываться. На этой неделе стоит избавиться от чего-то старого, чтобы освободить место для нового счастья.

Водолей

Тяга к приключениям зовёт вас! Это идеальный период для расширения горизонтов — будь то путешествие, изучение нового языка или получение новых навыков. Также среди недели вам придётся взять на себя большую ответственность, поскольку ваши идеи поддержит руководство.

Рыбы

Рыбы, беритесь за сложные задачи, но помните о балансе между работой и отдыхом. Вас ждут приятные финансовые сюрпризы. Сейчас удачное время для нетрадиционных решений и воплощения нестандартных идей.

Источник: meta