Baltijas balss logotype

Какие знаки Знаки обладают миротворческим даром 0 305

Люблю!
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Какие знаки Знаки обладают миротворческим даром

Никто не может время от времени избежать ссор. Но качество жизни зависит от того, как мы с ними справляемся. Некоторые знаки Зодиака способны превратить даже напряжённый момент в спокойную беседу. Им это удаётся благодаря широте взглядов, терпению и эмпатии.

Рыбы боятся ссор, но когда они случаются, не теряют самообладания. Когда ситуация вокруг них накаляется, они сначала уединяются, чтобы понять, что происходит. Эти люди знают: за упрёками часто скрывается печаль или неуверенность, и стремятся понять других. Рыбы умеют успокоить человека, предоставив ему пространство, а после — вовлекая его в сочувственный диалог.

Телец обладает терпением и спокойствием, что особенно важно в кризисные периоды. Его сложно спровоцировать, а если возникает ссора, он склонен оставаться на месте. Он не повышает голос и не перебивает, а уравновешивает атмосферу своей твёрдостью.

Весы не выносят напряжённых ситуаций. Когда ощущается накал, они стараются разрядить обстановку ещё до того, как начнётся ссора. Могут говорить спокойно, слушать, понимать обе стороны конфликта и находить слова, которые не ранят.

Источник: meta

Читайте нас также:
#гороскоп
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Grill & Fun – вкусы лета
Grill & Fun – вкусы лета
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина 1 548
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 351
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 533
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 463

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 22
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 37
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 53
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
1
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 1 74
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 57
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 90
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 22
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 37
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 53

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео