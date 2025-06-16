Уникальный вкус из Перу: готовим севиче из лосося

Национальные блюда Латинской Америки представляют собой потрясающую, временами гремучую смесь традиций, гастрономических находок и рецептов, которым насчитывается уже несколько столетий. К ним относится ceviche – холодная закуска из рыбы, моллюсков, ракообразных, которую подают с кукурузой или сладким бататом. В севиче гармонично сочетаются аромат свежих морепродуктов и легкая кислинка цитрусового маринада. Его главные достоинства – простота и скорость приготовления, уникальный вкус, возможность проявить фантазию при выборе ингредиентов и заправки.
Что такое севиче
Родиной севиче считается легендарная республика инков – прибрежная часть Перу. Оригинальное блюдо готовят из свежей сырой рыбы, сока лайма, кинзы, лука и перца чили, но различные вариации рецепта можно найти в Мексике, Колумбии и других латиноамериканских государствах. Кусочки морепродуктов не жарят, а маринуют, что позволяет сохранить нежный, деликатный вкус и исключает риск приготовить «резиновую» закуску. Их выкладывают на тарелку вместе с маринадом и измельченными овощами или подают на тортильях – маленьких хрустящих лепешках из кукурузной муки.
Как приготовить севиче
Приготовление севиче начинается с маринада, который придает сырым морепродуктам пикантность. Сок лимона и лайма смешивают с солью, перцем. Филе нарезают небольшими одинаковыми кубиками или тонкими ломтиками, заливают соком и оставляют мариноваться. Лук, чили и зелень измельчают, заправляют, формируют горкой на сервировочном блюде. Сверху выкладывают кусочки рыбы, после маринования они немного изменят цвет и станут светлее. Их можно перемешать с овощами или оставить равномерным верхним слоем для более праздничной, нарядной подачи, полив оставшимся соком.
Рецепт севиче
Классический рецепт не требует особых навыков и много времени – рыба в лаймовом соке маринуется всего 15 минут, поэтому с ингредиентами и маринадом можно экспериментировать. Гостей, привыкших к традиционной вариации закуски, приятно удивит севиче из креветок, окуня, мидий, форели, кальмаров, гребешков, дорадо. В качестве «подушки» для морепродуктов используют сладкий картофель, кукурузу, зеленые яблоки, авокадо, цитрусовые, лук, практически любые фрукты и овощи. Заправку дополняют оливковым маслом с чесноком, смесью сливок с хреном, томатной пастой, кетчупом.
Севиче из лосося
Секрет ароматного, тающего во рту севиче из лосося заключается в кисло-сладком маринаде на основе цитрусовых. Желательно использовать самые сочные, спелые плоды – они способствуют денатурации белка, но не придают горечь. Блюдо не рассчитано на хранение в холодильнике, поэтому его готовят непосредственно перед подачей с учетом времени, которое необходимо для маринования. Шнитт-лук или лук-резанец можно заменить красным. Репчатый или красный лук рекомендуется предварительно замариновать в воде с сахаром и уксусом, чтобы устранить хруст и сделать вкус деликатным.
Ингредиенты:
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филе лосося – 175 г;
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авокадо – 0,5 шт.;
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лайм – 0,5 шт.;
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лимон – 0,5 шт.;
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апельсин – 1 шт.;
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шнитт-лук – 2 пера;
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мед – 1 ч. л.;
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перец красный молотый – 2 г;
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майонез – 2 ст. л.;
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соль – щепотка.
Способ приготовления:
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Апельсин, лимон и лайм помыть, разрезать пополам. Отжать сок.
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Филе нарезать кубиками, переложить в глубокую миску. Посолить.
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Залить рыбу свежевыжатым соком цитрусовых, убрать в холодильник на 45 минут.
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Авокадо нарезать тонкими ломтиками, добавить измельченный шнитт-лук.
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Извлечь филе из холодильника, слить жидкость в сотейник.
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Ввести в маринад перец, мед и майонез. Взбить венчиком или вилкой до пены.
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Соединить рыбу с луком, авокадо.
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Заправить севиче соусом, подать к столу.
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