Уникальный вкус из Перу: готовим севиче из лосося

Национальные блюда Латинской Америки представляют собой потрясающую, временами гремучую смесь традиций, гастрономических находок и рецептов, которым насчитывается уже несколько столетий. К ним относится ceviche – холодная закуска из рыбы, моллюсков, ракообразных, которую подают с кукурузой или сладким бататом. В севиче гармонично сочетаются аромат свежих морепродуктов и легкая кислинка цитрусового маринада. Его главные достоинства – простота и скорость приготовления, уникальный вкус, возможность проявить фантазию при выборе ингредиентов и заправки.

Что такое севиче

Родиной севиче считается легендарная республика инков – прибрежная часть Перу. Оригинальное блюдо готовят из свежей сырой рыбы, сока лайма, кинзы, лука и перца чили, но различные вариации рецепта можно найти в Мексике, Колумбии и других латиноамериканских государствах. Кусочки морепродуктов не жарят, а маринуют, что позволяет сохранить нежный, деликатный вкус и исключает риск приготовить «резиновую» закуску. Их выкладывают на тарелку вместе с маринадом и измельченными овощами или подают на тортильях – маленьких хрустящих лепешках из кукурузной муки.

Как приготовить севиче

Приготовление севиче начинается с маринада, который придает сырым морепродуктам пикантность. Сок лимона и лайма смешивают с солью, перцем. Филе нарезают небольшими одинаковыми кубиками или тонкими ломтиками, заливают соком и оставляют мариноваться. Лук, чили и зелень измельчают, заправляют, формируют горкой на сервировочном блюде. Сверху выкладывают кусочки рыбы, после маринования они немного изменят цвет и станут светлее. Их можно перемешать с овощами или оставить равномерным верхним слоем для более праздничной, нарядной подачи, полив оставшимся соком.

Рецепт севиче

Классический рецепт не требует особых навыков и много времени – рыба в лаймовом соке маринуется всего 15 минут, поэтому с ингредиентами и маринадом можно экспериментировать. Гостей, привыкших к традиционной вариации закуски, приятно удивит севиче из креветок, окуня, мидий, форели, кальмаров, гребешков, дорадо. В качестве «подушки» для морепродуктов используют сладкий картофель, кукурузу, зеленые яблоки, авокадо, цитрусовые, лук, практически любые фрукты и овощи. Заправку дополняют оливковым маслом с чесноком, смесью сливок с хреном, томатной пастой, кетчупом.

Севиче из лосося

Секрет ароматного, тающего во рту севиче из лосося заключается в кисло-сладком маринаде на основе цитрусовых. Желательно использовать самые сочные, спелые плоды – они способствуют денатурации белка, но не придают горечь. Блюдо не рассчитано на хранение в холодильнике, поэтому его готовят непосредственно перед подачей с учетом времени, которое необходимо для маринования. Шнитт-лук или лук-резанец можно заменить красным. Репчатый или красный лук рекомендуется предварительно замариновать в воде с сахаром и уксусом, чтобы устранить хруст и сделать вкус деликатным.

Ингредиенты:

филе лосося – 175 г;

авокадо – 0,5 шт.;

лайм – 0,5 шт.;

лимон – 0,5 шт.;

апельсин – 1 шт.;

шнитт-лук – 2 пера;

мед – 1 ч. л.;

перец красный молотый – 2 г;

майонез – 2 ст. л.;

соль – щепотка.

Способ приготовления: