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Сколько фруктов есть ежедневно, чтобы замедлить старение 0 299

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Дата публикации: 17.06.2025
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Сколько фруктов есть ежедневно, чтобы замедлить старение

Названо количество, которое считается оптимальным для взрослого человека.

Ежедневное употребление фруктов помогает снизить риск хронических заболеваний, замедляет процессы старения и поддерживает здоровье кожи и иммунной системы. Названо количество, которое считается оптимальным для взрослого человека. Об этом сообщает сайт Today.

Почему нужно есть фрукты каждый день

Исследования показывают, что сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и постное белковое питание, является одним из самых эффективных способов продлить жизнь. Но бывает трудно знать, сколько нужно есть каждой группы продуктов, чтобы гарантировать получение нужного количества питательных веществ для поддержания общего здоровья.

Например, клетчатка важна для предотвращения хронических заболеваний, а белок имеет решающее значение для поддержания мышечной массы и ее функции, особенно учитывая, что мышечная масса уменьшается с возрастом.

Кроме того, микроэлементы, такие как антиоксиданты, могут защитить клетки от повреждения, которое может привести к раку и другим заболеваниям, риск которых возрастает с возрастом. И это лишь некоторые из питательных веществ, которые вы должны стараться потреблять ежедневно.

Хорошая новость заключается в том, что употребление фруктов обеспечит вас многими витаминами и минералами, необходимыми для ухода за телом.

Количество в день

Диетолог Хайди Сильвер рассказал, что стоит есть не менее 2 фруктов в день для здорового старения.

В них содержится такой широкий спектр микроэлементов, которые вы не получите из многих других групп продуктов.

Исследование показало, что женщины, которые питались диетой с высоким содержанием клетчатки и здоровых углеводов, имели лучшее физическое и когнитивное самочувствие в среднем возрасте и позже по сравнению с теми, кто этого не делал.

Высококачественные углеводы, которые связывали с более здоровым старением, были цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и бобовыми, вероятно, из-за высокого содержания клетчатки, которая поддерживает стабильный уровень сахара в крови и обеспечивает ощущение сытости в течение длительного времени.

По словам диетолога Саманты Кассетти, к самым полезным фруктам относятся черника, авокадо, финики, арбуз и киви.

Чтобы добавить больше фруктов в свой рацион, попробуйте покупать замороженные фрукты для добавления в смузи.

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