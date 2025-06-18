Мясо, солнце, кола, черви: что такое канцерогены и какие из них наиболее опасны

Чтобы максимально защитить себя от рака, важно знать, какие вещества, продукты питания и явления могут существенно повышать риск с ним столкнуться.

Рак — одна из самых страшных болезней современности. Благодаря достижениям современной медицины этот диагноз уже давно не звучит как приговор. Однако вместе с тем ученые и врачи большое внимание уделяют профилактике онкологических заболеваний.

Для того чтобы понимать, что и почему повышает ваши риски столкнуться с онкологией, нужно больше узнать о канцерогенах. О том, что это такое и какие канцерогены существуют, рассказала онколог-химиотерапевт Анастасия Поскрянова.

Канцерогены: что это такое

«Это агенты, воздействие которых на организм человека повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей. Канцерогенами могут быть как и конкретные вещества, так и определенные факторы», - объясняет врач-онколог Анастасия Проскрянова.

Из-за своих физических или химических свойств канцерогены могут вызывать необратимые изменения и повреждения в клеточных структурах (генетическом аппарате), которые отвечают за способность клетки делиться определенное количество раз.

Очень важно знать о том, где могут скрываться канцерогены, эта информация поможет максимально снизить риски заболеть раком.

Где скрываются канцерогены

По последним данным, более 500 веществ считаются в той или иной степени канцерогенными для человека. На степени вероятности их воздействия на организм человека и основана классификация канцерогенов Международного агентства по изучению рака (IARC).

Агенты (вещества / факторы) классифицируются так:

канцерогенные для человека (группа 1);

вероятно, канцерогенные для человека (группа 2А);

возможно, канцерогенные для человека (группа 2В);

не поддающиеся классификации по канцерогенности для человека (группа 3);

вероятно, не канцерогенные для человека (группа 4).

Эта классификация, основанная на опубликованной научной литературе, отражает силу доказательств, полученных в результате эпидемиологических исследований на людях, биоанализа рака на экспериментальных животных, а также исследований механизмов канцерогенности in vivo и in vitro.

Существуют и другие классификации канцерогенов. Например, в зависимости от вида воздействия на организм выделяют химические, биологические и физические.

Химические канцерогены ответственны за появление 80-90% всех злокачественных опухолей. Их действие связано с биохимическими процессами, которые запускаются при попадании в организм человека.

Все канцерогенные агенты можно классифицировать в зависимости от механизма возникновения рака как генотоксичные или негенотоксичные канцерогены.

Генотоксичные канцерогены — это агенты, которые взаимодействуют с ДНК, вызывая повреждение ДНК или образуя ковалентные ДНК-аддукты (соединения молекул с ДНК), которые приводят к мутациям и генетическим ошибкам.

А негенотоксичные канцерогены представляют собой агенты, которые вызывают образование опухолей по механизмам, отличным от прямого повреждения ДНК.

Генотоксичные канцерогены тоже делятся на две группы: прямого действия, то есть реактивные по отношению к ДНК с самого начала, или непрямого — они станут реактивными только в случае метаболической активации.

Канцерогены прямого действия — это, например, алкил- или арилэпоксиды, нитрозомочевины, нитрозамиды и некоторые сложные эфиры сульфонатов и сульфатов.

Канцерогены непрямого действия — полициклические ароматические углеводороды, ароматические амины, алкилнитрозамины или афлатоксин B1.

Большинству химических канцерогенов требуется метаболическая активация, чтобы запустить канцерогенез.

Курение неспроста считают одним из главных факторов риска онкологии. Табак связан с большим перечнем болезней: это и рак легких, гортани, рта, и рак пищевода, рак мочевого пузыря и поджелудочной железы. Дело в том, что в сигаретном дыме обнаружено большое количество химических канцерогенов.

Однако канцерогенные химические вещества также встречаются среди:

сельскохозяйственных химикатов — пестицидов, гербицидов и фунгицидов;

промышленных химикатов — ароматических аминов, винилхлорида, бензола и соединений хрома;

атмосферных загрязнителей — полициклических ароматических углеводородов, образующихся в результате неполного сгорания ископаемого топлива;

загрязняющих веществ в питьевой воде — галогенированных органических соединений, образующихся при хлорировании воды;

некоторых лекарств, включая некоторые противоопухолевые препараты, эстрогены и анальгетики;

растений, таких как сушеный табак;

приготовленного (особенно на углях) мяса;

пищевых продуктов, загрязненных микотоксинами, например афлатоксинами.

Про аспартам

Не так давно в новостях можно было увидеть громкие заголовки: кола без сахара вызывает рак. Все дело в аспартаме — искусственном подсластителе, который добавляют в лимонады и низкокалорийные продукты.

В июле 2023 года Международное агентство по изучению рака охарактеризовало аспартам как возможный канцероген (группа 2В).

Включение в группу 2В происходит в случае, если имеются ограниченные доказательства в пользу того, что данное вещество может вызывать рак у человека, и вместе с тем ограниченные или неубедительные доказательства рака у экспериментальных животных; либо при наличии убедительных (достаточных) доказательств того, что вещество вызывает рак у экспериментальных животных, при одновременном наличии малого объема данных либо отсутствии данных (неубедительные доказательства) о способности вызывать рак у человека; либо при наличии достоверных доказательств о взаимодействии вещества с живым организмом, которые подтверждают наличие у вещества одного или нескольких важнейших характеристик канцерогена человека.

После длительного анализа исследований Комитет пришел к выводу, что изученные доказательства не дают оснований для изменения ранее установленной для аспартама нормы допустимого суточного потребления (ДСП) на уровне 0-40 мг/кг массы тела.