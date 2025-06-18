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Скрытая угроза: 10 продуктов с неожиданно высоким содержанием углеводов 0 357

Люблю!
Дата публикации: 18.06.2025
Kleo
Скрытая угроза: 10 продуктов с неожиданно высоким содержанием углеводов

Когда мы задумываемся о диете с контролем углеводов, в списке “опасных” продуктов чаще всего оказываются сладости, мучное, фастфуд. Однако есть немало "замаскированных" источников углеводов, которые кажутся безобидными, но на деле могут испортить ваши расчеты по БЖУ. В этом материале – топ-10 продуктов, которые удивят вас своим углеводным составом.

1. Запеченная свекла

Полезна? Безусловно. Но в 100 г свеклы – около 10 г углеводов, и большая часть из них – сахароза. Особенно коварна в салатах с бальзамическим уксусом, где добавляется еще больше сахара.

2. Обезжиренный йогурт

Обезжиренные версии йогурта часто компенсируют вкус добавлением сахара. Один стакан такого продукта может содержать до 18–20 г углеводов, а в вариантах с фруктовыми наполнителями – и все 25.

3. Морковь

Овощи – это всегда хорошо, но морковь особенно богата углеводами. В 100 г сырой моркови – до 10 г углеводов. А если вы любите ее в вареном виде – содержание резко возрастает за счет гликемического индекса.

4. Хлебцы и крекеры

Рисовые хлебцы, цельнозерновые крекеры – частые спутники ЗОЖ-рациона. Однако 3–4 тонких хлебца могут содержать 20+ г углеводов, особенно если основа – рис или кукуруза.

5. Бананы (особенно переспелые)

Да, это фрукт. Но один средний банан – это уже около 25 г углеводов. А если он мягкий и с коричневой кожурой, уровень сахаров там будет еще выше за счет расщепления крахмала.

6. Соевый соус

Неожиданность? В одной столовой ложке соевого соуса – до 1 г сахара, особенно в низкосолевых или "сладких" версиях. Это немного, но при активном использовании легко набегает.

7. Готовая томатная паста или соусы

Домашний томатный соус – не страшно. А вот магазинный может содержать до 8–10 г углеводов на 100 г – благодаря добавленному сахару и загустителям.

8. Фруктовые смузи

Даже без сахара, смузи из яблок, бананов, груш и манго – это углеводная бомба. Один стакан может содержать 30–40 г углеводов и резко поднимать глюкозу.

9. Киноа

Часто воспринимается как белковый суперфуд. На деле в 100 г готовой киноа – около 21 г углеводов. Полезных, да, но при подсчете БЖУ – их не стоит игнорировать.

10. Молоко

Обычное коровье молоко – в среднем 5 г углеводов (в виде лактозы) на 100 мл. Стакан – это 10–12 г. А с добавлением в кофе и каши – и вовсе незаметная углеводная добавка.

Контроль углеводов – не только про отказ от сладкого. Некоторые из самых безобидных на вид продуктов могут существенно влиять на вашу норму БЖУ и замедлять прогресс в похудении или наборе мышечной массы. Важно не демонизировать еду, а просто быть внимательным к ее составу. Читайте этикетки, считайте порции – и пусть рацион работает на вас.

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#здоровье #еда
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