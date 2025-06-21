Цветная капуста относится к семейству крестоцветных. Наиболее распространенным цветом соцветий является белый, поскольку это самый неприхотливый сорт. Но цветная капуста также может быть зеленой, желтой и фиолетовой.

Своим же названием она обязана вовсе не окрасу, а внешнему виду соцветий. Если обратиться к латинскому языку, то можно понять, что название происходит от слов «стебель» и «цветок». Существует версия, согласно которой в русском языке произошла подмена смысла из-за созвучия слов «цветок» и «цветная».

Близкими родственниками являются белокочанная и краснокочанная капуста, брокколи, романеско, кольраби и брюссельская капуста. Родиной считается Ближний Восток, откуда она распространилась по всему средиземноморскому побережью.

Известно, что в Россию цветная капуста была завезена еще при Екатерине II. Но в тот момент ее было достаточно сложно выращивать, поэтому она была деликатесом. Только в XVIII веке агроном Андрей Тимофеевич Болотов смог вывести морозоустойчивый сорт, который подошел для широкого потребления.

Отличия от брокколи

Внешне цветная капуста напоминает огромный съедобный цветок: ее соцветия состоят из мощных бутонов, которых насчитывается более двух тысяч. Такой же вид имеет и брокколи. По этой причине, а также из-за некоторого несоответствия называния цветной капусты и ее внешнего вида овощи достаточно часто путают между собой. Но действительно ли два продукта так сильно похожи?

Для начала стоит отметить, что обе капусты – цветная и брокколи – принадлежат к одному виду, но у них отличаются сорта. Также есть отличия в количестве представленных в продуктах витаминов, минералов и антиоксидантов.

Менее калорийной считается цветная капуста: в 100 г сырого овоща содержится около 25 ккал, когда в брокколи есть примерно 39. Но вот по содержанию витаминов выигрывает брокколи: в порции весом 100 г она содержит почти в семб раз больше витамина К и на 43,1 мг выше уровень витамина С по сравнению с цветной капустой.

Помимо этого, овощи имеют разный вкус: легкая горчинка у брокколи и сладость у цветной капусты.

Полезные свойства цветной капусты

Цветная капуста богата витамином C, который укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудными заболеваниями. Еще в ее составе есть витамины K и группы B, калий, магний и фосфор. Все они важны для работы сердечно-сосудистой системы и обменных процессов.

Присутствующие в составе антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, замедляя процессы старения организма и снижая риск развития онкологических заболеваний.

Кроме того, цветная капуста содержит клетчатку, которая способствует нормализации работы кишечника и улучшает пищеварение. Ее низкая калорийность делает ее отличным продуктом для тех, кто следит за фигурой или придерживается диеты.

Противопоказания

И все же при употреблении цветной капусты некоторым людям стоит проявлять осторожность. Например, при заболеваниях щитовидной железы рекомендуется ограничить потребление цветной капусты, поскольку в ее составе присутствуют вещества, препятствующие усвоению йода. Помимо этого, возможна индивидуальная непереносимость или аллергия на продукт.

А еще в больших количествах цветная капуста может вызвать вздутие живота или метеоризм. Это связано с высоким содержанием клетчатки и сложных углеводов в составе продукта.