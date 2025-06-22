Диетолог назвала 4 безвредных способа пожарить мясо и рыбу

Один из самых простых и быстрых способов приготовления пищи — это жарка. Но блюдо может стать гораздо жирнее из-за масла, а на мясе или рыбе, например, есть риск появления подгоревшей корочки. Чтобы блюдо сохранило свою пользу, воспользуйтесь этими лайфхаками.

Врачи рекомендуют либо тушить еду, либо запекать ее. Это самые полезные способы приготовления, так как они помогают сохранить калорийность блюда и максимум полезных свойств. Однако пожарить те же самые котлеты может быть гораздо быстрее, чем ждать, пока они дойдут до готовности в духовке. Кроме того, есть блюда, которые мы только жарим — а как иначе приготовить яичницу?

Необязательно отказывать от жарки, чтобы быть здоровыми, говорит диетолог, терапевт Регина Ахуньянова.

«Жареная пища давно признана одной из главных проблем современного питания. Все дело в веществах, которые образуются при высокой температуре. Например, вредны канцерогены — жиры, которые становятся опасными при нагревании», — поясняет врач.

Кроме того, во время жарки может образовываться соединение под названием «акриламид». Оно повышает риск развития онкологических заболеваний.

Как обезопасить себя и при этом не отказываться от жарки? Этот способ приготовления пищи можно сделать менее вредным. Вот четыре рабочих варианта от врача.

Жарьте на антипригарной сковороде без масла. Это идеальный вариант для тех, кто хочет снизить количество жиров в рационе. Сухая жарка позволяет сохранить вкус продуктов и сделать блюда более легкими для ЖКТ.

Используйте масла с более высокой температурой дымления. Рисовое рафинированное масло, масло авокадо — ваши помощники на кухне, когда речь заходит о жарке. Они устойчивы к нагреванию и не образуют вредных соединений.

Добавляйте немного воды в сковороду. Те же самые котлеты можно слегка обжарить с обеих сторон, а затем добавить воды и накрыть крышкой, чтобы довести до готовности. Так они не будут плавать в масле и не сгорят.

Готовьте блюда в собственном соку. Продукты, готовящиеся в своей жидкости, сохраняют натуральные свойства, текстуру и вкус без лишних добавок.

Кстати

Качество готовых блюд во многом зависит от посуды. Например, если на сковороде образовался толстый слой нагара и она плохо очищается, стоит купить новую. Это не тот вид посуды, на котором стоит экономить.