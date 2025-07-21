Вот какое слово отражает вашу сущность по знаку Зодиака

Baltijas balss logotype

21.07.2025
Иногда на человека говорят "чрезвычайная", — и вы сразу знаете, о ком идет речь. Или же "сильнейший" — и вы узнаете мужчину, о котором вспоминают. Каждый человек имеет свое уникальное слово, лучше всего характеризующее и душу, и характер, и поступки. Раньше мы писали о мантрах для каждого знака Зодиака, а теперь расскажем, каким словом их можно описать.

Эзотерики объяснили, что это может быть любимое слово, которое является кодовым. В нем и отражается вся сущность человека. Так что найдите себя в списке и совершенствуйтесь еще больше.

Овны — лучшие

Тельцы — надежные

Близнецы — интересные

Раки — безопасные

Львы — неповторимые

Девы — правильные

Весы — прекрасные

Скорпионы — мощные

Стрельцы — авторитетные

Козероги — статусные

Водолеи — оригинальные

Рыбы — сказочные

Источник: news.hochu

#гороскоп
  БТ
    Бесс Толковый
    21-го июля

    А сущность идиота, кто верит в гороскопы!

