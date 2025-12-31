Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Итоги-2025: частный бизнес отступает перед тяжелой поступью Латвийского государства 8 5698

Бизнес
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Итоги-2025: частный бизнес отступает перед тяжелой поступью Латвийского государства
ФОТО: depositphotos

Судя по официальной статистике, государство богатело, но как-то неравномерно распределялся этот слой масла по бутербродам.

Большой войны в наших краях, так же как и большой эпидемии, не случилось, и за то большое человеческое спасибо. Знать бы только – кого благодарить?

1835 евро до вычета налогов – именно такую среднюю зарплату в 2025 году выдавали, "по-белому", в Латвии. А где вот хотели бы работать наши люди?

В "горячей десятке" больше всего банков – 4, еще 3 министерства и ведомства, ну и еще национальная электрическая компания, сотовый оператор и столичный аэропорт.

Стоит отметить, что только банки в этом TOP10 являются полностью частными, ибо все остальные структуры либо полностью бюджетные, либо по части принадлежат государству. Тут мы и приходим к интересному парадоксу: в уходящем году исполнилось 40 лет перестройке и 35 лет независимости Латвии. Что мы слышали тогда? Разгосударствление! Сильная рука рынка! А что сейчас? Самый счастливый человек в Латвии сегодня – тот, кто хотя бы немножко работает на госсектор, где и зарплаты, и ясность, и соцгарантии, хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне.

Оттого и выходит, что в коммерческих структурах Латвии трудится 593 000 человек, а в общественном секторе – 288 000 (и здесь не одни только клерки, но и врачи, педагоги, полицейские, пожарные, и вообще, дармоедов тут нет от слова "совсем").

К чести национальной статистики она давно научилась приплюсовывать к внутреннему валовому продукту и ту его часть, которая "создана", допустим, в оборонке. Сделали, скажем, очередной чудо-дрон, собрали в Марупе из китайских деталей, что-то добавив со своего 3D-принтера. Либо своей армии поставили, либо на войну отправили. И все это сопровождается круговоротом нашего бюджета, а зачисляется потом в процент роста экономики. Так что, если кто и не видит, что государство богатеет, то значит, это мимо него проносится экспресс в светлое будущее, где оклады растут на 10% в год.

"Главным фактором, определяющим увеличение заработной платы в долгосрочной перспективе, останется напряженная ситуация на рынке труда и дефицит рабочей силы", – заявил недавно Андрейс Мигуновс, экономист Банка Латвии.

В 2026 году будет официально введена "тысячная" минималка – 1050 евро брутто. Но только в строительном секторе! Остальным же отраслям минималка – 780 евро, или на руки 600-620. Вот такой разброс со светлой, государственной статистикой…

Читайте нас также:
#Латвия #бизнес #зарплата #бюджет #экономика #зарплата #статистика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
15
2
0
1
0
18

Оставить комментарий

(8)
  • Мп
    Мимо проходил
    31-го декабря

    Ну да, ну да - средняя температура по больнице - в инфекционном у гриппозников +40, в морге у трепов +2. Но в среднем как раз получается температура здорового человека... Вы, милейший, в Госстате не работаете часом? Ну, это то место, откуда регулярно рассказывают, как мы богатеем, как падают цены, а Латвия уже завтра начнёт бороздить космическое пространство...

    30
    1
  • Д
    Дед
    31-го декабря

    Кстати, методика подсчета средней зарплаты в Латвии не учитывает зарплаты полученные предприятиями, где работает менее 50 человек. если бы учитывали все зарплаты работников и уже из них вывели среднюю, то результат не был таким радужным.

    62
    2
  • С
    Сарказм
    Дед
    31-го декабря

    Прааавда? Интересно откуда инфа? Можно ссылочку на такую интересную методику? Или сами придумали? Сдается мне мил человек вы вообще не в курсе, о чем говорите.

    2
    2
  • С
    Сарказм
    31-го декабря

    Для выравнивания неравенства в доходах давно придумано понятие медианной зарплаты. В 3 квартале она составила 1488 евро брутто

    22
    12
  • JB
    Janis Berzin
    Сарказм
    31-го декабря

    Медианная зарплата это показатель середины шкалы зарплат. но это не значит что большинство получают такую зарплату. Показатель не устраняет социальное неравенство. Для выравнивания неравенства в доходах при капитализме давно придумана прогрессивная шкала налогов и налоги на сверхдоходы и дивиденды, но это не работает так, как концентрация капитала и абсолютное/относительное обнищание масс это это свойство системы.

    24
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    31-го декабря

    Медианная зарплата означает, что ровно половина людей зарабатывает меньше, половина — больше, поэтому она даёт более реалистичную картину распределения доходов по сравнению с средней зарплатой. И разумеется никакие показатели брутто не имеют ни малейшего отношения к каким либо прогрессивным налогам, а дивиденды - вообще не имеют отношения к понятию зарплаты вообще. Как всегда слышали звон... впрочем для коммуняк в 21 веке логика вообще не работает

    3
    26
  • JB
    Janis Berzin
    31-го декабря

    "1835 евро до вычета налогов – именно такую среднюю зарплату в 2025 году выдавали, "по-белому", в Латвии" - не надо сказок про среднюю зарплату. Показатель "средняя зарплата" - показывает пропагандистские манипуляции со статистикой, скрывающие неравенство доходов.

    59
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Janis Berzin
    31-го декабря

    Ну да, это как средняя пенсия, самая большая 43 000 евро, самая маленькая 250 евро. Вот средняя и получается 43 000 + 250 = 43250. Если разделить пополам = 21 625! Совсем неплохая пенсия и к чему эти вопли взахлёб, что мы плохо живём?

    54
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Air China купит 60 самолетов Airbus за 9,5 млрд долларов
Изображение к статье: Флагманская "электричка" Страны Восходящего Солнца. Иконка видео
Изображение к статье: Углеводородный характер бюджета остается неизменным. Иконка видео
Изображение к статье: Цены в супермаркетах не радуют простых людей. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео