Большой войны в наших краях, так же как и большой эпидемии, не случилось, и за то большое человеческое спасибо. Знать бы только – кого благодарить?

1835 евро до вычета налогов – именно такую среднюю зарплату в 2025 году выдавали, "по-белому", в Латвии. А где вот хотели бы работать наши люди?

В "горячей десятке" больше всего банков – 4, еще 3 министерства и ведомства, ну и еще национальная электрическая компания, сотовый оператор и столичный аэропорт.

Стоит отметить, что только банки в этом TOP10 являются полностью частными, ибо все остальные структуры либо полностью бюджетные, либо по части принадлежат государству. Тут мы и приходим к интересному парадоксу: в уходящем году исполнилось 40 лет перестройке и 35 лет независимости Латвии. Что мы слышали тогда? Разгосударствление! Сильная рука рынка! А что сейчас? Самый счастливый человек в Латвии сегодня – тот, кто хотя бы немножко работает на госсектор, где и зарплаты, и ясность, и соцгарантии, хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне.

Оттого и выходит, что в коммерческих структурах Латвии трудится 593 000 человек, а в общественном секторе – 288 000 (и здесь не одни только клерки, но и врачи, педагоги, полицейские, пожарные, и вообще, дармоедов тут нет от слова "совсем").

К чести национальной статистики она давно научилась приплюсовывать к внутреннему валовому продукту и ту его часть, которая "создана", допустим, в оборонке. Сделали, скажем, очередной чудо-дрон, собрали в Марупе из китайских деталей, что-то добавив со своего 3D-принтера. Либо своей армии поставили, либо на войну отправили. И все это сопровождается круговоротом нашего бюджета, а зачисляется потом в процент роста экономики. Так что, если кто и не видит, что государство богатеет, то значит, это мимо него проносится экспресс в светлое будущее, где оклады растут на 10% в год.

"Главным фактором, определяющим увеличение заработной платы в долгосрочной перспективе, останется напряженная ситуация на рынке труда и дефицит рабочей силы", – заявил недавно Андрейс Мигуновс, экономист Банка Латвии.

В 2026 году будет официально введена "тысячная" минималка – 1050 евро брутто. Но только в строительном секторе! Остальным же отраслям минималка – 780 евро, или на руки 600-620. Вот такой разброс со светлой, государственной статистикой…