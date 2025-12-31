Этот год ознаменовался важными факторами, повлиявшими на направления и предпосылки развития политики в сфере человеческих ресурсов в государственной управлении, говорится в подготовленном Государственной канцелярией информационном отчёте о прогрессе в реализации Плана модернизации госуправления на 2023–2027 годы, размещённом на портале проектов нормативных актов, пишет LETA.

В отчёте указано, что в этом году проходила консолидация государственных бюджетных расходов, в ходе которой существенно затрагивались и вопросы, связанные с человеческими ресурсами.

По информации Государственной канцелярии, решающим моментом стало также успешное завершение закупки Единой системы управления человеческими ресурсами. В ноябре этого года был заключён договор на внедрение системы, и в настоящее время Государственная канцелярия реализует внедрение единой системы для обеспечения процессов управления человеческими ресурсами и укрепления стратегического управления. Предполагается, что система позволит оцифровать и стандартизировать процессы управления персоналом (набор, ввод в должность, управление трудовой эффективностью, управление талантами, планирование карьеры, управление данными), одновременно автоматизируя рутинные задачи, что освободит ресурсы для стратегических функций.

«Учитывая вышеизложенное, продолжается оценка роли государственной службы и разработка плана развития человеческих ресурсов, поскольку происходящие изменения требуют всестороннего переосмысления системы управления персоналом и последовательного внедрения решений, обеспечивая их соответствие доступным бюджетным ресурсам и функциональным возможностям Единой системы управления человеческими ресурсами», – поясняет Государственная канцелярия.

В отчёте также указано, что в рамках Единой системы управления человеческими ресурсами будет реализован модуль управления трудовой эффективностью. Новая функциональность изменит подход к оценке работников, заменив традиционную — раз в год проводимую — оценку на непрерывный и динамичный процесс. Как поясняет Государственная канцелярия, это обеспечит структурированный подход к постановке и достижению целей, определению и отслеживанию результативных показателей, возможности отслеживать прогресс в режиме реального времени и запрашивать обратную связь от коллег и партнёров по сотрудничеству.

Отмечается, что оценка выполнения результативных показателей даст чёткое представление о достигнутых результатах и необходимых улучшениях. Основной принцип нового подхода — развитие: процесс оценки больше не будет инструментом исключительно для определения вознаграждений и бонусов, а станет платформой для роста как учреждений, так и сотрудников. «Таким образом, достижение дополнительного показателя результативности тесно связано с внедрением новой системы управления трудовой эффективностью», — говорится в отчёте.