Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Альтернатива яичнице: что предложили учёные из Германии

Сегодня многие стараются питаться правильно и отдавать предпочтение здоровым продуктам. Немецкие исследователи предложили замену обычной яичнице на завтрак.

Несмотря на крайне динамичный образ жизни и постоянную спешку большинства людей, в последнее время тема здорового образа жизни и правильного питания становится все более популярной. Люди стараются экономить время, жертвуя порой завтраком, но при этом они пытаются не есть на бегу и отдавать предпочтение здоровой пище, а не фастфуду.

Традиционно диетологи сходятся во мнении, что завтрак является основным приемом пищи, заряжающим человека энергией на весь день. Для бодрости и отличного настроения необходимо получать достаточное количество белков и углеводов, а также витаминов и микроэлементов. Однако очень важно именно то, что оказывается в тарелке с утра. Многие предпочитают всевозможные блюда из яиц, ведь это вкусно и сытно. Тем не менее, ученые из Германии нашли прекрасную альтернативу. Они порекомендовали включить в утренний прием пищи орехи. Результаты работы исследователей отображены в материале Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD).

Итак, специалисты провели исследование, в котором добровольцев разделили на две группы. В одной группе люди ели яйца, а в другой – орехи. Так, результат эксперимента показал, что замена яиц на более полезный и не менее питательный и вкусные продукт способствует защите от болезней сердца, а также снижает риск развития сахарного диабета 2 типа. Кроме этого, употребление на завтрак орехов отлично поможет сэкономить время.

Источник: fbm

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Опасные соседи для вашего смартфона
