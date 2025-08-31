Альтернатива яичнице: что предложили учёные из Германии

Несмотря на крайне динамичный образ жизни и постоянную спешку большинства людей, в последнее время тема здорового образа жизни и правильного питания становится все более популярной. Люди стараются экономить время, жертвуя порой завтраком, но при этом они пытаются не есть на бегу и отдавать предпочтение здоровой пище, а не фастфуду.

Традиционно диетологи сходятся во мнении, что завтрак является основным приемом пищи, заряжающим человека энергией на весь день. Для бодрости и отличного настроения необходимо получать достаточное количество белков и углеводов, а также витаминов и микроэлементов. Однако очень важно именно то, что оказывается в тарелке с утра. Многие предпочитают всевозможные блюда из яиц, ведь это вкусно и сытно. Тем не менее, ученые из Германии нашли прекрасную альтернативу. Они порекомендовали включить в утренний прием пищи орехи. Результаты работы исследователей отображены в материале Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD).

Итак, специалисты провели исследование, в котором добровольцев разделили на две группы. В одной группе люди ели яйца, а в другой – орехи. Так, результат эксперимента показал, что замена яиц на более полезный и не менее питательный и вкусные продукт способствует защите от болезней сердца, а также снижает риск развития сахарного диабета 2 типа. Кроме этого, употребление на завтрак орехов отлично поможет сэкономить время.

Источник: fbm