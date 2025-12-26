Baltijas balss logotype
Загадывайте желания! Рекомендации психолога по встрече Нового года

Дом и сад
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Загадывайте желания! Рекомендации психолога по встрече Нового года

Ночь с 31 декабря на 1 января — это момент, когда как дети, так и взрослые ожидают настоящих чудес.

 

Оставляя позади негативные мысли и неудачи, мы с надеждой смотрим в будущее, веря, что наши мечты сбудутся. Дети рассчитывают на помощь Деда Мороза, а их родители полагаются на собственные силы.

Как правильно подготовиться к новогодним праздникам? Нужно ли ребенку знать, что Дед Мороз — это миф? И почему взрослым стоит загадывать желания? На эти вопросы ответила психолог Марина Коренькова.

Дед Мороз действительно существует!

Марина Юрьевна, рано или поздно дети перестают верить в Деда Мороза. Некоторые обижаются на родителей за обман, другие же пытаются доказать своим друзьям, что волшебник на самом деле существует. Когда лучше рассказать ребенку правду о главном новогоднем герое?

Марина Коренькова: - Важно рассказывать детям о существовании Деда Мороза. Он живет в Великом Устюге — это реальный персонаж с собственной резиденцией. Доказательства можно найти на фотографиях, в книгах или видео.

Другой вопрос — когда ребенку приходит осознание, что подарки под елкой приносят не Дед Мороз, а родители. Когда стоит в этом признаться? Лучше всего сделать это, когда ребенок начнет задавать вопросы, указывая на то, что что-то не так. Это означает, что пришло время объяснить, что волшебство создается из любви и желания порадовать его. Намеренно говорить, что Деда Мороза не существует, не стоит.

Расходы = доходы

На Новый год лучше дарить ребенку сюрприз или подарок, о котором он мечтает?

- Важно действовать так, чтобы не разочаровать детей. Например, если ребенок говорит, что ничего не хочет, родители могут выбрать подарки на свой вкус, которые ему не понравятся.

Необходимо объяснять детям, что можно попросить конкретный подарок и радоваться его исполнению.

Не стоит поддаваться завышенным требованиям ребенка, важно обсуждать с ним семейные возможности. Если он пишет Деду Морозу о желании получить собаку, а родители понимают, что это невозможно, следует объяснить, что живых существ Дед Мороз не может дарить, так как это большая ответственность.

Как не переборщить с расходами на праздники?

- Для начала нужно определить, сколько можно потратить на Новый год. Запишите эту сумму и составьте список людей, которым хотите сделать подарки. Это поможет понять, на какую сумму можно рассчитывать.

Можно сделать что-то своими руками или купить небольшой презент в виде символа наступающего года. Также стоит составить список продуктов для новогоднего стола, чтобы не превысить запланированные расходы.

Формулируйте желания правильно

Кто чаще загадывает желания — мужчины или женщины?

- Трудно сказать, как и определить, каких желаний больше — духовных или материальных. Мужчины не менее охотно загадывают желания, но женщины чаще делятся своими мечтами с близкими, в то время как мужчины предпочитают держать их при себе.

Какую практику вы бы порекомендовали в конце уходящего года?

- Практику благодарности за прожитый год и все, что в нем произошло. Даже если были негативные эмоции и стрессы, в результате этих переживаний мы приобрели опыт.

Важно поблагодарить себя, окружающих, события и осознать, что ценного вы получили за этот период.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

