Кабачковая намазка с плавленым сыром: интересный рецепт

Люблю!
Дата публикации: 31.08.2025
1001sovet
Кабачковая намазка с плавленым сыром: интересный рецепт

Кабачки — один из самых универсальных овощей на нашей кухне. Они нейтральны на вкус, поэтому прекрасно сочетаются с различными ингредиентами, от зелени и специй до сыров и мяса.

В сезон кабачки доступны, недорогие и полезные, ведь содержат витамины группы B, С, калий, магний и почти не имеют калорий, всего около 25 ккал на 100 г. Фудблогер Алена Карпюк предлагает простой, но очень вкусный рецепт кабачковой намазки с плавленым сыром. Это блюдо, которое станет идеальным дополнением к тостам, хлебцам или даже к картофелю в мундире. А главное — готовится оно быстро, требует минимум продуктов и очень нравится детям.

Ингредиенты

  • Средний кабачок 1 шт. (300-400 г)

  • Плавленые сырки 2 шт.

  • Чеснок 1-2 зубчика

  • Масло 1-2 ст. л

  • Соль

  • Перец

  • Специи на выбор (сушеный укроп, базилик или орегано)

Приготовление

  • Хорошо промойте кабачок и нарежьте его небольшими кубиками. Если кожура жесткая, лучше снять ее, но молодые кабачки можно оставлять с кожурой.

  • На сковороде разогрейте масло и выложите кабачки. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 10-15 мин, периодически помешивая.

  • Выдавите чеснок, посолите и поперчите кабачки. Продолжайте тушить еще 5 мин. Воду доливать не нужно — овощи выделят собственный сок.

  • Если сока осталось много, дайте ему испариться без крышки несколько минут. Важно следить, чтобы кабачки не поджарились, ведь нам нужна нежная масса.

  • Переложите теплые овощи в блендер, добавьте нарезанные плавленые сырки и взбейте до однородности. Вы получите кремовую массу с нежным сливочным вкусом.

  • Пересыпьте намазку в форму или контейнер и дайте ей полностью остыть. Теплой она тоже вкусная, но после охлаждения структура становится более густой и намазываемой.

Подача

  • На поджаренном хлебе или тостах — как легкую закуску.

  • Как соус к отварному картофелю или печеным овощам.

  • На праздничном столе — как альтернатива паштетам или дорогим закускам.

  • С лавашем или хлебцами для быстрого перекуса.

Попробуйте этот рецепт в сезон кабачков и убедитесь, что простое блюдо может быть не только полезным, но и удивительно вкусным.

#еда
