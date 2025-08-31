«Как айсберг в океане»: как живет человек, у которого отсутствует эмпатия

Что чувствует человек, чье сердце не способно отозваться на чужую боль, и можно ли это исправить — разбираемся с экспертом.

Психологи уверены, что эмпатия является ценной человеческой чертой, которая не только помогает понять эмоции других людей, но и улучшить коммуникацию, научиться разрешать конфликты и даже добиться успеха в профессиональной сфере. Почему у людей снижена эмпатия, и что с этим делать, рассказывает психолог Алена Никольская.

Отсутствие эмпатии — норма или патология?

При взаимодействии с другими людьми — общении, выражении чувств и эмоций каждый человек рассчитывает на ответную реакцию. Когда он ее не получает, то испытывает разочарование и даже злость. Особенно тяжело, когда такое происходит между близкими людьми. Человеку кажется, что его предали, причем именно тогда, когда он остро нуждался в поддержке. Вместо слов утешения он получил упрек или молчание, а то и вовсе откровенный игнор. Почему так происходит?

Все дело в том, что существуют определенные патологии и психические расстройства, для которых снижение эмпатии — это норма. Например, аутизм. Люди с аутизмом просто не способны понимать мысли и чувства других людей. Гормональные нарушения, связанные с недостатком гормона окситоцина, ответственного за установление доверительных связей, также вызывают снижение способности понимать и сопереживать чувствам других людей.

К таким же последствиям могут приводить черепно-мозговые травмы, а иногда спровоцировать отчуждение может банальное недосыпание. Когда человек не высыпается в течение долгого периода времени, у него возникают трудности с обработкой информации, в том числе эмоциональной.

Сюда же можно отнести длительный стресс, когда человек вынужден жить в условиях повышенной психологической нагрузки. Притупление чувств — это своеобразный защитный механизм психики, которая и так работает на износ.

Откуда берется желание проявлять или подавлять свои эмоции?

Но, пожалуй, самой частой причиной снижения эмпатии является родительское воспитание. Дети, выросшие и воспитанные в семье, где родители не проявляют своих чувств и не интересуются чувствами других, становятся такими же бесчувственными. В таких семьях ребенок с молоком матери впитывает убеждение, что демонстрировать свои эмоции — это плохо и даже опасно. Родители уверяют, что кто-то может воспользоваться этим в своих целях.

Кроме того, холодные родители могут осуждать ребенка, говоря что-то вроде: «Что ты тут разнылся? Ты же мужик, держи себя в руках». Вынужденные подавлять порывы своей души, дети закрывают свои сердца, а вырастая, становятся такими же холодными и отстраненными, как их родители. Да, теоретически они понимают, что другие люди могут испытывать какие-то эмоции, но ставить себя на место других они не умеют. При этом они лишаются сострадания как к другим, так и к себе.

Психика снова включает защитный механизм, предупреждая воздействие стресса, который взрослый человек пережил в детском возрасте, когда ему не позволили прочувствовать боль, злость, разочарование, обиду.

Люди со сниженной эмпатией: какие они?

Отсутствие сострадания и сочувствия — это большое и серьезное препятствие для того, чтобы построить гармоничные отношения с другими людьми. В древние времена это было залогом сотрудничества и выживания, но и сегодня эти эмоции продолжают играть в межличностных отношениях ключевую роль. Человек со сниженной эмпатией сосредоточен только на себе. Он считает себя самым умным, самым красивым, самым щедрым, самым умелым, а ко всем остальным относится презрительно и снисходительно, поскольку они не дотягивают до его уровня. Такие люди демонстрируют высокий уровень перфекционизма по отношению к другим.

Они могут быть отличными собеседниками и способны поддержать разговор на самые разные темы, пока человек не начнет рассказывать о своих проблемах, жаловаться на что-то. Если человек с развитой эмпатией выскажет слова поддержки, обнимет или предложит помощь, то человек со сниженной эмпатией начнет рассказывать, какой он молодец, как он блестяще решил аналогичную проблему. Жалость как чувство ему не ведома. Напротив, такие люди относят себя к циникам и не считают нужным это скрывать. Они даже гордятся, что могут говорить в лицо всю правду. Они откровенны и грубы, бестактны и безжалостны.

Если кто-то будет жаловаться на лишний вес, они могут позволить себе сказать: «Надо меньше жрать». При этом у них на все свое мнение и свое видение, зачастую упрощенное или обобщенное.

Кстати, большая часть сплетников — это люди со сниженной эмпатией. Они постоянно распускают слухи и сплетни, осуждают других людей, потому что уверены, что они не имеют права на слабости и какие-то недостатки. При этом они очень ревнивы, завистливы и подозрительны. Им всегда кажется, что кто-то намеренно хочет причинить им боль, сделать какую-то пакость. По сути, они смотрят на мир сквозь грязное стекло, воспринимая его как враждебную среду, и всегда ждут подвоха.

Не давая другим людям права демонстрировать свои эмоции, они подобным образом относятся и к своим чувствам. Уверенные, что чувствовать — это плохо и неправильно, они находят самый легкий способ объяснения — перекладывают ответственность за свои чувства на других. Например, говорят близкому человеку, что, дескать «это не я такой, а ты меня таким сделал — довел и т. п.». Люди со сниженной эмпатией очень часто впадают в гнев и ярость, могут «распускать руки», то есть применять по отношению к другим физическое насилие.

Решать психологические проблемы конструктивным путем они не умеют. Они либо провоцируют скандал, либо разворачиваются и уходят. Больше всего их раздражает, когда оппонент плачет. Не способные его утешить и поддержать, проявить сочувствие и сострадание, они начинают обвинять его в повышенной чувствительности и эмоциональности, говоря что-то вроде: «Ты сам/сама виноват/виновата, что так произошло». А еще люди со сниженной эмпатией не способны прощать. Они будут годами копить в себе обиду, но никогда не простят и тем более не попросят прощения первыми.

Что делать, если сталкиваешься с такой проблемой

В жизни людей с низкой эмпатией отсутствуют теплые и доверительные отношения. Конечно, это не означает, что они никогда не смогут найти себе пару. Обычно они встречают такого же эмоционально «неразвитого» человека и живут вместе. Родившийся в такой семье ребенок обречен на холодность и отчуждение родителей. У него очень мало шансов на развитие здоровой и полноценной эмпатии.

Однако не все потеряно. Если вы узнали в описании себя, не спешите ставить крест на своей эмоциональности и способности к сочувствию и милосердию. Попробуйте сместить фокус внимания с себя на другого, влезть, как говорят, «в его шкуру».

Что он сейчас чувствует? В чем нуждается? Зачастую людям не нужны от нас ни материальная поддержка, ни конкретная помощь, а лишь слова сочувствия. Не бойтесь их говорить, выглядеть смешно и нелепо. Если это ваш близкий, то кто, как не вы, должен его поддержать? Старайтесь больше слушать и слышать. Меньше говорите о себе, а больше — о собеседнике, задавая уточняющие и наводящие вопросы.

Есть немало книг и фильмов, посвященных эмпатии. Они помогут вам понять, как работает это чувство, а главное — что оно вам самим может дать. Духовный закон гласит, что счастливее нас делает только то, что мы отдаем, а не получаем. Начните отдавать. Позвольте себе быть счастливыми.

