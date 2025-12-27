Если вы покупаете или заказываете новую одежду, то вам, скорее всего, хочется ее примерить и носить. Однако возникает вопрос, нужно ли стирать новые вещи перед тем, как их надевать. Для того, чтобы это выяснить, издание Real Simple обратилось к экспертам по тканям.

Нужно ли стирать новую одежду перед тем, как ее надевать?

Старший преподаватель по науке о волокнах в Корнелльском университете (США) Фрэнсис Козен говорит, что в целом новую одежду нужно постирать, особенно если это вещи, которые соприкасаются непосредственно с телом.

"Я обычно стираю одежду перед тем, как её надевать, чтобы удалить химические вещества, излишки красителя и грязь, оставшиеся после производства. Текстиль и одежда проходят через много рук, часто в разных странах", - объясняет эксперт.

По словам специалистов, даже новая одежда может содержать вещества, которым нежелательно прикасаться к вашей коже.

"Текстильные изделия могут содержать химические вещества, оставшиеся после производственного процесса, а также крахмал, который используется для сохранения формы одежды во время транспортировки, упаковки или вывешивания в магазине", - отметила Номи Дейл Клейнман, глава кафедры текстильного/поверхностного дизайна в Институте моды и технологий.

Если одежда носят близко к коже и она была в магазине, то, скорее всего, до вас ее могло примерить уже много других людей. В частности исследования показали, что бактерии, грибки и вирусы могут жить на ткани в течение дней или даже недель.

Стирка одежды перед ноской также делает ее более мягкой, благодаря чему она лучше сидит и приятнее ощущается на коже.

"Первая стирка поможет избежать усадки хлопковой одежды, на которой нет отметки о предварительной усадке. Во время обработки ткани натягиваются, и это натяжение исчезает, когда они намокают", - добавляет Козен.

Какую одежду можно не стирать?

Несмотря на то, что большинство новых вещей перед ноской стоит постирать, эксперт более снисходительно относится к вещам, которые не прилегают к коже или которые трудно стирать.

"Одежду, которую рекомендуется чистить химчисткой, я не стираю, и не беспокоюсь, например, о свитерах, которые носят поверх рубашек", - замечает специалист.

Что может произойти, если вы наденете новую одежду без стирки?

Клейнман объясняет, если у вас нечувствительная кожа, то вы можете спокойно носить новую одежду без стирки, однако есть потенциальная проблема, что химические вещества или микробы в одежде могут вызвать раздражение или сыпь, особенно если вы склонны к крапивнице или другим кожным реакциям.

"Но риску подвергается не только ваша кожа. Если ваша одежда окрашена, особенно ярко-синим цветом, характерным для джинсов, вы можете заметить, что краска стирается на коже, другой одежде или мебели. А синие ноги, пожалуй, не то, чего вы желаете", - предупреждают в Real Simple.

Советы по стирке новой одежды

Эксперты советуют проверять этикетку на одежде и придерживаться инструкций во время стирки. Если на вещах написано "Только химчистка", тогда их стирать не стоит.

"Если вы хотите продлить срок службы изделия и уменьшить усадку, я рекомендую стирать в холодной воде и сушить на низкой температуре или вешать одежду на сушку", - подчеркивает Клейнман.

Специалисты объясняют, что тепло от температуры воды и настроек сушилки может привести к выцветанию, растяжению и усадке вашей любимой одежды.