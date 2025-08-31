Недостаток витаминов: 7 признаков, на которые стоит обратить внимание

На организм влияют стрессы, смена времени года, диеты и многие другие факторы. Недостаток витаминов может серьёзно сказаться на здоровье.

Вот 7 причин, которые прямо свидетельствуют о недостатке витаминов

1. Ломкие волосы и ногти.

Это происходит из-за нехватки витамина В7. Добавьте в свой рацион больше молочных продуктов, цветной капусты, шпината, брокколи, хлопьев и бананов.

2. Раны во рту.

Тело сигнализирует о том, что ему не хватает железа и витамина В, которые есть в бобовых и крахмалистых овощах.

3. Слабость зрения.

Продукты, богатые витамином А, помогут избавиться от этой проблемы. Достаточно употреблять молочные продукты, зеленые, желтые и оранжевые овощи, чтобы избежать более серьезных последствий.

4. Звездочки на ногах.

Витамин А способствует образованию коллагена, который укрепляет кровеносные сосуды. Добавьте в свой рацион больше брокколи, клубники, манго и апельсинов.

5. Гусиная кожа на локтях, руках и спине.

Кератоз возникает, если в вашем рационе недостаточно цинка и витамина А. Эти витамины вы получаете, употребляя птицу, тыкву, сладкий картофель и дыни.

6. Неровные ногти.

Такие ногти указывают на недостаток витаминов в желудочном соке, поэтому здесь мы советуем вам сначала проконсультироваться с врачом.

7. Синдром беспокойных ног.

Если у вас есть постоянная потребность двигать ногами в расслабленном состоянии - вам не хватает магния.

Но помните, перед употреблением любых витаминов сначала обязательно обратитесь к врачу.

