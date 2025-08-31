Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Недостаток витаминов: 7 признаков, на которые стоит обратить внимание 0 313

Люблю!
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Недостаток витаминов: 7 признаков, на которые стоит обратить внимание

На организм влияют стрессы, смена времени года, диеты и многие другие факторы. Недостаток витаминов может серьёзно сказаться на здоровье.

Вот 7 причин, которые прямо свидетельствуют о недостатке витаминов

1. Ломкие волосы и ногти.

Это происходит из-за нехватки витамина В7. Добавьте в свой рацион больше молочных продуктов, цветной капусты, шпината, брокколи, хлопьев и бананов.

2. Раны во рту.

Тело сигнализирует о том, что ему не хватает железа и витамина В, которые есть в бобовых и крахмалистых овощах.

3. Слабость зрения.

Продукты, богатые витамином А, помогут избавиться от этой проблемы. Достаточно употреблять молочные продукты, зеленые, желтые и оранжевые овощи, чтобы избежать более серьезных последствий.

4. Звездочки на ногах.

Витамин А способствует образованию коллагена, который укрепляет кровеносные сосуды. Добавьте в свой рацион больше брокколи, клубники, манго и апельсинов.

5. Гусиная кожа на локтях, руках и спине.

Кератоз возникает, если в вашем рационе недостаточно цинка и витамина А. Эти витамины вы получаете, употребляя птицу, тыкву, сладкий картофель и дыни.

6. Неровные ногти.

Такие ногти указывают на недостаток витаминов в желудочном соке, поэтому здесь мы советуем вам сначала проконсультироваться с врачом.

7. Синдром беспокойных ног.

Если у вас есть постоянная потребность двигать ногами в расслабленном состоянии - вам не хватает магния.

Но помните, перед употреблением любых витаминов сначала обязательно обратитесь к врачу.

Источник: pomada.cc

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 126
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 133
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 105
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 149

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 52
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 41
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 47
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 68
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 77
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 70
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 52
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 41
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео