Что будет, есть есть 30 граммов сала в день, объяснил гастроэнтеролог Али Альмасри

Если вы любите сало, но ограничиваете себя из-за страха переесть жирного, для вас есть хорошие новости. В умеренных количествах этот продукт только укрепит здоровье.

«Доктор Питер» поговорил с гастроэнтерологом Али Альмасри, который рассказал, почему этот калорийный деликатес может стать отличным продуктом для тех, кто следит за здоровьем и с какими специям его лучше сочетать.

Состав продукта

Что такое сало с научной точки зрения? Это подкожный жир свиньи, практически чистый липид с небольшим количеством воды и белка. В 100 г продукта — около 750–770 ккал и до 90 г жира. Но важно смотреть не только на число калорий, но и на их состав.

Около 45% сала составляют моно- и полиненасыщенные кислоты: олеиновая, линолевая, арахидоновая. Они участвуют в работе иммунной системы и синтезе гормонов, а олеиновая известна способностью снижать «плохой» холестерин.

Даже 15–20 г сала покрывают до 10% суточной потребности в витамине D и почти 20% — в витамине E.

Еще сало — кладезь селена и цинка. В «породистом» фермерском сале этих микроэлементов больше, чем в промышленном. Селен — антиоксидант, цинк необходим для иммунитета и кожи.

Точка плавления сала ниже температуры тела (34–39 °C), поэтому свиной жир быстрее эмульгируется в кишечнике и обычно не нагружает пищеварение так же тяжело, как говяжий или бараний.

Из-за высокой калорийности и низкого гликемического индекса сало традиционно использовалось как «долгоиграющее» топливо, его можно съесть и надолго заглушить голод.

Увы, недостатки у сала тоже есть. 55% жира из сала приходятся на насыщенные кислоты. Их избыток связан с ростом ЛПНП-холестерина.

Поэтому оптимальная для здоровья порция сала — около 30 г в день.

Сало и женщины

Есть мнение, что сало — очень полезный для женского здоровья продукт. Отчасти это правда.

Витамины A, E и D поддерживают синтез эстрогенов, здоровье кожи, волос и костей, что актуально при ПМС и в менопаузе.

Конъюгированная линолевая кислота (КЛК) в свином жире может снижать воспаление и способствовать умеренному снижению жировой массы (данные ограниченные, но перспективные).

Легкоусвояемая энергия важна при грудном вскармливании: 10–15 г сала в борще или каше повышают калорийность рациона без лишней нагрузки на ЖКТ.

Однако при дислипидемиях, ожирении, заболеваниях желчного пузыря и во II–III триместрах беременности избыток насыщенных жиров нежелателен.

Как выбирать и чем приправить

Самое ценное и диетическое — белое сало или слегка розоватое спинное (шпик) молодой свиньи.

Толщина 2–4 см, без желтых прослоек (признак окисления).

Сухая шкурка, нейтральный запах, штамп ветконтроля.

Без копченых корочек — в них образуются канцерогены.

Полезные сочетания специй и добавок

Чеснок + черный перец: эфирные масла усиливают желчеотделение, что помогает переварить жир.

Паприка + тмин: паприка дает витамин C и каротиноиды, тмин уменьшает вздутие.

Розмарин + кориандр: антиоксиданты розмарина защищают жиры от окисления, кориандр ускоряет метаболизм глюкозы.

Морская соль с йодом — быстрый способ закрыть дефицит йода без таблеток.

Совет для хозяек

Нарежьте 20–25 г сала тонкими ломтиками, натрите смесью соли, чеснока и паприки, дайте созреть сутки в холодильнике — получится закуска, которая украсит бутерброд, кашу или борщ, но не превратит ужин в жирную бомбу.

Кому сало есть не стоит

Людям с ИМТ > 30, высоким ЛПНП, диагнозом «жировой гепатоз».

Пациентам после холецистэктомии или с хроническим панкреатитом.

При обострении гастрита, язвы, подагры — сало богато пуринами.

Сало — не вредный яд, а концентрированный источник калорий, витаминов A, D, E и ненасыщенных кислот. Его достоинства раскрываются при дозе до 30 г в сутки, хорошей породе животного и правильных специях.