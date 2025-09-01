Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чужая кошка на пороге: толкования и народные суеверия 0 270

Люблю!
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Чужая кошка на пороге: толкования и народные суеверия

Когда кошка сама приходит в дом и остаётся, по поверьям, она чувствует возможную беду или болезнь и старается оградить людей от несчастья. Грубое изгнание животного может обернуться проблемами.

У многих народов кошка, которая сама пришла в дом к человеку, приносит с собой благополучие и удачу. Если приютить у себя это животное, оно поможет очистить квартиру от негатива и будет беречь ее от недоброжелательно настроенных людей.

Особенно повезло тем, у кого в доме есть больной человек. Если домочадцы накормят животное и оставят его у себя, заболевший скоро пойдет на поправку.

Существует множество примет и суеверий, связанных с кошками:

1. В Индии верили, что если чужая кошка пришла к вашему дому, скоро в нем будет свадьба или же нужно ждать пополнения в семье.

2. Человек, которого это животное выбрало себе хозяином, может в скором времени ожидать счастливые перемены в жизни.

3. Если котенок пришел в семью, где хотят детей, но не получается зачать ребенка, он может стать предвестником добрых событий. Хозяева, которые смогли позаботиться о котенке, вскоре станут родителями. По другой примете такой котенок становится помощником домового и охраняет семью от бед.

Беременная кошка у порога дома – это и испытание, и хороший знак. Животные не придут рожать в тот дом, где наблюдается энергетический хаос, они выбирают места с положительной энергетикой.

Ее появление на пороге указывает, что в этой квартире люди живут правильно, они могут рассчитывать на счастье, успех и благополучие, но только при условии, что они позаботятся и о кошке, и о ее потомстве. По другим приметам, беременная кошка приходит в семью, чтобы предупредить о том, что в семье скоро появится долгожданный малыш или же ожидается крупная финансовая прибыль.

5. Кошка, появившаяся у порога с котятами, также предвещает скорую беременность хозяйки дома или же указывает на улучшение материального положения, богатый урожай. Чтобы эта примета сбылась, всех котят необходимо пристроить в хорошие руки, а одного можно оставить себе.6. Кот, приблудившийся в дом незамужней женщины, может предупредить о том, что она сможет встретить свою половинку не раньше, чем через год. Но за это время может рассчитывать на успех в работе, учебе, продвижение по карьерной лестнице.

Цвет кошки и приметы

Согласно приметам, большую роль играет и цвет кошки или кота, которые решили стать частью вашего дома:

1. Черная. Если это питомец черного цвета, то в скором будущем можно ждать хорошие новости, должно произойти что-то неожиданное и приятное. В будущем эта кошка будет защищать от сглаза и порчи, привлекать в дом деньги. Если она появилась в начале какого-то проекта, то он должен завершиться успешно.

2. Белая. Белоснежная кошка подарит финансовое благополучие, успех во всех делах, вылечит все болезни и наполнит жизненной энергией. Если кошка этого цвета придет в дом больного человека, то после того, как в нем появится новый питомец, он обязательно выздоровеет.3. Рыжая. Приход питомца этого цвета обещает смену профессии или же повышение по службе. Он будет привлекать новых друзей, а также беречь дом от воров, избавит от всех финансовых проблем. Рыжий кот может принести с собой любовь мужчины.

4. Серая. Кошка серого цвета, являющейся символом взаимной любви, появившаяся на пороге дома, обещает новые отношения или же укрепление тех, что уже существуют. Благодаря этому питомцу злые люди больше не смогут проникнуть в дом, т.к. он укажет на человека с недобрыми намерениями.

5. Трехцветная. Такой гость приносит с собой хорошее настроение, ощущение счастья, помогает продвинуться в духовном развитии, усваивать жизненные уроки.

Согласно приметам, кошку или кота, которые выбрали дом, как временное жилище, нельзя прогонять, обижать, иначе она унесет с собой удачу и благополучие.

Даже если вы не можете оставить кота у себя, его нужно хотя бы накормить, приласкать, а потом пристроить в хорошие руки. Считается, что человек, обидевший кошку, будет несчастным.

Источник: vesti-yamal

Читайте нас также:
#народные приметы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 126
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания
Необычные симптомы сердечной болезни: от усталости до чихания 136
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26
Яркость, слои и деним: чем запомнилась миланская неделя моды SS26 105
Опасные соседи для вашего смартфона
Опасные соседи для вашего смартфона 150

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 56
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 41
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 47
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 69
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 77
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 70
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 56
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 41
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео