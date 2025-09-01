Чужая кошка на пороге: толкования и народные суеверия

Когда кошка сама приходит в дом и остаётся, по поверьям, она чувствует возможную беду или болезнь и старается оградить людей от несчастья. Грубое изгнание животного может обернуться проблемами.

У многих народов кошка, которая сама пришла в дом к человеку, приносит с собой благополучие и удачу. Если приютить у себя это животное, оно поможет очистить квартиру от негатива и будет беречь ее от недоброжелательно настроенных людей.

Особенно повезло тем, у кого в доме есть больной человек. Если домочадцы накормят животное и оставят его у себя, заболевший скоро пойдет на поправку.

Существует множество примет и суеверий, связанных с кошками:

1. В Индии верили, что если чужая кошка пришла к вашему дому, скоро в нем будет свадьба или же нужно ждать пополнения в семье.

2. Человек, которого это животное выбрало себе хозяином, может в скором времени ожидать счастливые перемены в жизни.

3. Если котенок пришел в семью, где хотят детей, но не получается зачать ребенка, он может стать предвестником добрых событий. Хозяева, которые смогли позаботиться о котенке, вскоре станут родителями. По другой примете такой котенок становится помощником домового и охраняет семью от бед.

Беременная кошка у порога дома – это и испытание, и хороший знак. Животные не придут рожать в тот дом, где наблюдается энергетический хаос, они выбирают места с положительной энергетикой.

Ее появление на пороге указывает, что в этой квартире люди живут правильно, они могут рассчитывать на счастье, успех и благополучие, но только при условии, что они позаботятся и о кошке, и о ее потомстве. По другим приметам, беременная кошка приходит в семью, чтобы предупредить о том, что в семье скоро появится долгожданный малыш или же ожидается крупная финансовая прибыль.

5. Кошка, появившаяся у порога с котятами, также предвещает скорую беременность хозяйки дома или же указывает на улучшение материального положения, богатый урожай. Чтобы эта примета сбылась, всех котят необходимо пристроить в хорошие руки, а одного можно оставить себе.6. Кот, приблудившийся в дом незамужней женщины, может предупредить о том, что она сможет встретить свою половинку не раньше, чем через год. Но за это время может рассчитывать на успех в работе, учебе, продвижение по карьерной лестнице.

Цвет кошки и приметы

Согласно приметам, большую роль играет и цвет кошки или кота, которые решили стать частью вашего дома:

1. Черная. Если это питомец черного цвета, то в скором будущем можно ждать хорошие новости, должно произойти что-то неожиданное и приятное. В будущем эта кошка будет защищать от сглаза и порчи, привлекать в дом деньги. Если она появилась в начале какого-то проекта, то он должен завершиться успешно.

2. Белая. Белоснежная кошка подарит финансовое благополучие, успех во всех делах, вылечит все болезни и наполнит жизненной энергией. Если кошка этого цвета придет в дом больного человека, то после того, как в нем появится новый питомец, он обязательно выздоровеет.3. Рыжая. Приход питомца этого цвета обещает смену профессии или же повышение по службе. Он будет привлекать новых друзей, а также беречь дом от воров, избавит от всех финансовых проблем. Рыжий кот может принести с собой любовь мужчины.

4. Серая. Кошка серого цвета, являющейся символом взаимной любви, появившаяся на пороге дома, обещает новые отношения или же укрепление тех, что уже существуют. Благодаря этому питомцу злые люди больше не смогут проникнуть в дом, т.к. он укажет на человека с недобрыми намерениями.

5. Трехцветная. Такой гость приносит с собой хорошее настроение, ощущение счастья, помогает продвинуться в духовном развитии, усваивать жизненные уроки.

Согласно приметам, кошку или кота, которые выбрали дом, как временное жилище, нельзя прогонять, обижать, иначе она унесет с собой удачу и благополучие.

Даже если вы не можете оставить кота у себя, его нужно хотя бы накормить, приласкать, а потом пристроить в хорошие руки. Считается, что человек, обидевший кошку, будет несчастным.

Источник: vesti-yamal