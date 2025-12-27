Ожидаемая в воскресенье во Флориде встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, скорее всего, не приведёт к каким-либо крупным, фундаментальным решениям, прогнозировал агентству LETA директор латвийского Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

Директор центра подсчитал, что Зеленский станет одним из наиболее часто встречающихся с Трампом зарубежных лидеров, поскольку он уже бывал в Вашингтоне в октябре, августе и феврале, а также президенты двух стран встречались в Нью-Йорке, Ватикане и на саммите НАТО в Гааге.

«Встреч было много, и каждый раз ожидания были большими», — оценил Анджанс, напомнив о встрече в октябре, после которой наступило сильное разочарование, поскольку Зеленскому пытались навязать несправедливый мир и не было объявлено о поставках Украине новых систем вооружений.

Он также обратил внимание на то, что Россия только что нанесла масштабные удары по Украине, в том числе по Киеву, что показывает, что «дела говорят громче слов». Иными словами, Россия недовольна разработанным на последнем раунде переговоров США и Украины 20-пунктным планом по прекращению агрессивной войны России.

Анджанс отметил и то, что Трамп в интервью изданию Politico осторожно высказался о 20-пунктном плане, указав, что он не действует до тех пор, пока не будет им одобрен. «Пока это больше похоже на проект плана, в отношении которого Зеленскому ещё предстоит убедить Трампа», — сказал Анджанс, добавив, что, по его мнению, России он в любом случае неприемлем: она захочет большего, а уступки Украины с точки зрения России будут недостаточными.

«Для Трампа важно, чтобы согласились обе стороны — Россия и Украина, и очевидно, что ему легче “выжать” что-то из Зеленского, чем из России», — уверен Анджанс.

По словам Анджанса, во время встречи Зеленского и Трампа может быть достигнута договорённость о демилитаризации и создании свободной экономической зоны в Донбассе, однако Россия с этим не согласится. Также актуальным будет вопрос контроля за выполнением таких договорённостей.

Во время встречи может быть достигнуто соглашение об управлении Запорожской атомной электростанцией, но и с этим Россия, вероятно, не согласится. «Трамп также не захочет соглашаться, если увидит, что Путин не готов это принять, поэтому не исключено, что на встрече Зеленскому снова попытаются навязать что-то новое — очередные уступки», — оценил Анджанс.

Как сообщалось, Трамп в воскресенье встретится с Зеленским в Палм-Бич, штат Флорида, США, сообщил Белый дом.

Двусторонняя встреча запланирована на 15:00 (22:00 по латвийскому времени), и её цель — продолжить обсуждение усилий по прекращению войны России против Украины.