В Риге прогнозируют ответ Путина и не верят, что Зеленский сможет договорится с Трампом 6 3151

Политика
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге прогнозируют ответ Путина и не верят, что Зеленский сможет договорится с Трампом
ФОТО: пресс-фото

Ожидаемая в воскресенье во Флориде встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, скорее всего, не приведёт к каким-либо крупным, фундаментальным решениям, прогнозировал агентству LETA директор латвийского Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

Директор центра подсчитал, что Зеленский станет одним из наиболее часто встречающихся с Трампом зарубежных лидеров, поскольку он уже бывал в Вашингтоне в октябре, августе и феврале, а также президенты двух стран встречались в Нью-Йорке, Ватикане и на саммите НАТО в Гааге.

«Встреч было много, и каждый раз ожидания были большими», — оценил Анджанс, напомнив о встрече в октябре, после которой наступило сильное разочарование, поскольку Зеленскому пытались навязать несправедливый мир и не было объявлено о поставках Украине новых систем вооружений.

Он также обратил внимание на то, что Россия только что нанесла масштабные удары по Украине, в том числе по Киеву, что показывает, что «дела говорят громче слов». Иными словами, Россия недовольна разработанным на последнем раунде переговоров США и Украины 20-пунктным планом по прекращению агрессивной войны России.

Анджанс отметил и то, что Трамп в интервью изданию Politico осторожно высказался о 20-пунктном плане, указав, что он не действует до тех пор, пока не будет им одобрен. «Пока это больше похоже на проект плана, в отношении которого Зеленскому ещё предстоит убедить Трампа», — сказал Анджанс, добавив, что, по его мнению, России он в любом случае неприемлем: она захочет большего, а уступки Украины с точки зрения России будут недостаточными.

«Для Трампа важно, чтобы согласились обе стороны — Россия и Украина, и очевидно, что ему легче “выжать” что-то из Зеленского, чем из России», — уверен Анджанс.

По словам Анджанса, во время встречи Зеленского и Трампа может быть достигнута договорённость о демилитаризации и создании свободной экономической зоны в Донбассе, однако Россия с этим не согласится. Также актуальным будет вопрос контроля за выполнением таких договорённостей.

Во время встречи может быть достигнуто соглашение об управлении Запорожской атомной электростанцией, но и с этим Россия, вероятно, не согласится. «Трамп также не захочет соглашаться, если увидит, что Путин не готов это принять, поэтому не исключено, что на встрече Зеленскому снова попытаются навязать что-то новое — очередные уступки», — оценил Анджанс.

Как сообщалось, Трамп в воскресенье встретится с Зеленским в Палм-Бич, штат Флорида, США, сообщил Белый дом.

Двусторонняя встреча запланирована на 15:00 (22:00 по латвийскому времени), и её цель — продолжить обсуждение усилий по прекращению войны России против Украины.

#США #Украина #дипломатия #Россия #политика
(6)
    28-го декабря

    Как всегда, ответов не будет. Зеля с Европой, США о чем то говорят, ссорятся, договариваются, а Путин над ними. Он уже в 22 году сказал, а сейчас русская армия разъясняет его слова, тихой сапой дойдет до Днепра. Ну, может, по дороге еще чего прихватит, чтобы два раза не собираться.

    9
    4
    28-го декабря

    Такими темпами и с такими потерями, пока дойдут, мужиков в России не останется.

    4
    4
    27-го декабря

    это надо же, – в Риге (густоперeнаселённой советским быдлом) "прогнозируют" ... :D

    6
    81
    28-го декабря

    Судя по тебе и тебе подобным "комментаторам"в Риге уже к сожалению преобладает хохлобыдло.

    21
    3
    27-го декабря

    рекорд по встречам... Чем больше пустых и неадекватных встреч, тем больше нихуа :)))

    60
    4
    27-го декабря

    Когда Гитлер аннексировал часть Чехословакии,с Гитлером пытались договориться. Аппетиты Гитлера выросли,это привело ко 2 мировой войне.С путлером аналогичная история.Аппетиты растут вовремя еды

    11
    79
